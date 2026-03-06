देश

UPSC CSE Final Result 2025 Announced : UPSC CSE अंतिम निकाल 2025 जाहीर; अनुज अग्निहोत्री देशात प्रथम, UPSC निकालात कोणी मारली बाजी? पाहा संपूर्ण यादी

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा (CSE) २०२५ चा अंतिम निकाल आज (ता. ६) जाहीर केला. या प्रतिष्ठित परीक्षेत अनुज अग्निहोत्री यांनी अव्वल स्थान पटकावत देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्यांच्यानंतर राजेश्वरी सुवे एम यांनी दुसरे, तर आकांश धुल यांनी तिसरे स्थान पटकावले.

