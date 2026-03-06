UPSC CSE Final Result 2025 Announced : UPSC CSE अंतिम निकाल 2025 जाहीर; अनुज अग्निहोत्री देशात प्रथम, UPSC निकालात कोणी मारली बाजी? पाहा संपूर्ण यादी

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा (CSE) २०२५ चा अंतिम निकाल आज (ता. ६) जाहीर केला. या प्रतिष्ठित परीक्षेत अनुज अग्निहोत्री यांनी अव्वल स्थान पटकावत देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्यांच्यानंतर राजेश्वरी सुवे एम यांनी दुसरे, तर आकांश धुल यांनी तिसरे स्थान पटकावले..या वर्षीच्या निकालात राघव झुनझुनवाला, ईशान भटनागर, झीनिया अरोरा, ए.आर. राजा मोहद्दीन, पक्षल सेक्रेटरी, आस्था जैन आणि उज्ज्वल प्रियंक यांचाही अव्वल दहामध्ये समावेश झाला आहे..UPSC ने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा एकूण ९५८ उमेदवारांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली असून विविध केंद्रीय सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी त्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. यापैकी ३४८ उमेदवारांची उमेदवारी तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आली आहे..प्राथमिक परीक्षा २५ मे रोजीनागरी सेवा परीक्षेची प्राथमिक परीक्षा २५ मे २०२५ रोजी घेण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्य परीक्षा २२ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान पार पडली. अंतिम टप्प्यातील व्यक्तिमत्व चाचणी अर्थात मुलाखत प्रक्रिया ५ जानेवारी ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत झाली..मुख्य परीक्षेनंतर २,७३६ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले होते. सर्व मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाने अंतिम निकाल जाहीर केला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत उमेदवारांचे गुण UPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..१८० आयएएस, १५० आयपीएस पदेआयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा एकूण ९५८ पदांसाठी निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये १८० उमेदवार भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), ५५ उमेदवार भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS), १५० उमेदवार भारतीय पोलिस सेवा (IPS) यांचा समावेश आहे..१८० आयएएस पदांपैकी ७४ पदे अनारक्षित श्रेणीसाठी, २८ अनुसूचित जातींसाठी, १३ अनुसूचित जमातींसाठी, ४७ ओबीसींसाठी तर १८ पदे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) राखीव ठेवण्यात आली आहेत..दरवर्षी UPSC मार्फत नागरी सेवा परीक्षा पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या तीन टप्प्यांत घेतली जाते. या प्रक्रियेतून IAS, IPS, IFS यांसह विविध केंद्रीय सेवांसाठी अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.