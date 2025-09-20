देश

Artificial Intelligence: ‘एआय’ पटविणार उमेदवारांची ओळख; ‘यूपीएससी’कडून नव्या प्रणालीचा वापर

UPSC Exams: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि बनावट उमेदवारांना रोखण्यासाठी एआय-आधारित चेहरा पडताळणी तंत्रज्ञान सुरू केले आहे.या नव्या प्रणालीमुळे ओळख पटविण्याचा वेळ कमी झाला असून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) आता परीक्षांमधील हेराफेरी आणि बनावट उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी ‘एआय’वर आधारित चेहरा पडताळणी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. यासाठीच्या पायलट प्रोग्रॅमची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आल्याची माहिती ‘यूपीएससी’चे अध्यक्ष अजयकुमार यांनी दिले. नॅशनल ई- गव्हर्नन्सशी भागीदारी करून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

