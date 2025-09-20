Artificial Intelligence: ‘एआय’ पटविणार उमेदवारांची ओळख; ‘यूपीएससी’कडून नव्या प्रणालीचा वापर

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) आता परीक्षांमधील हेराफेरी आणि बनावट उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी ‘एआय’वर आधारित चेहरा पडताळणी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. यासाठीच्या पायलट प्रोग्रॅमची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आल्याची माहिती ‘यूपीएससी’चे अध्यक्ष अजयकुमार यांनी दिले. नॅशनल ई- गव्हर्नन्सशी भागीदारी करून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. .परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल टाकण्यात आले आहे, असे कुमार यांनी नमूद केले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्र सेवा आणि पोलिस सेवेसह अन्य नागरी सेवांसाठी भरती करण्यात येते..CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच ‘परीक्षा’, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका.या नव्या पडताळणी प्रणालीच्या लॉजिस्टकमध्ये वाय-फायची उपलब्धता आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचाही गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. यासाठी प्रमाणित कार्यप्रणालीच्या (एसओपी) निर्मितीचे कामही सुरू असल्याचे अजयकुमार यांनी स्पष्ट केले..याच महिन्यामध्ये १४ तारखेला नॅशनल डिफेन्स ॲकॅडमी, नौदल ॲकॅडमी आणि संयुक्त संरक्षण सेवेसाठीच्या परीक्षामध्ये नुकताच प्रणालीचा वापर करण्यात आला होता. गुरुग्राममधील परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांच्या हॉल तिकिटांवरील प्रतिमांची त्यांनी सादर केलेल्या रजिस्ट्रेशन फॉर्मवरील प्रतिमांसोबत पडताळणी करण्यात आली होती..कालावधी घटलानव्या प्रणालीमुळे उमेदवाराची ओळख पटविण्याच्या प्रक्रियेचा वेळ कमी झाला असून आता प्रत्येक उमेदवारासाठी केवळ आठ ते दहा सेकंदांचाच कालावधी पुरेसा ठरू लागला आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील सुरक्षेचा आणखी एक टप्पा वाढला आहे. परीक्षेच्या विविध सत्रांमध्ये १ हजार १२९ उमेदवारांचे २ हजार ७०० दस्तावेज स्कॅन करण्यात आल्याचे अजयकुमार यांनी सांगितले..Chandrakant Patil : व्हिजन ठेवल्यास समाजाचा सर्वांगीण विकास, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सल्ला; ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’च्या ई-पेपरचे प्रकाशन.परीक्षा प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. या माध्यमातून परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यात येईल.- अजयकुमार, अध्यक्ष यूपीएससी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.