UPSC Success : AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने UPSC ची तयारी; उत्तर प्रदेशातील तरुणाने मिळवली थेट AIR १९ रँक!

UPSC 2024 : उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथील विभोर भारद्वाज यांनी UPSC 2024 परीक्षेत AIR १९ ही शानदार रँक मिळवून IAS बनण्याचे स्वप्न पूर्ण केले असून, ७ महिन्यांची तयारी आणि AI तंत्रज्ञानाचा वापर ही त्यांच्या यशाची खास रणनीती ठरली.
सकाळ वृत्तसेवा
The UPSC T-20 Strategy : उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यातील उत्तरावाली नावाच्या एका छोट्या गावातून आलेल्या तरुणाने मोठी किमया साधली आहे. त्याने केवळ देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असलेली यूपीएससी (UPSC) परीक्षा दोनदा उत्तीर्ण केली नाही, तर आयएएस (IAS) अधिकारी बनण्यासाठी सन २०२४ च्या परीक्षेत AIR १९ ही शानदार रँक मिळवली. या यशस्वी तरुणाचे नाव आहे विभोर भारद्वाज.

