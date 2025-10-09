UPSC Success : AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने UPSC ची तयारी; उत्तर प्रदेशातील तरुणाने मिळवली थेट AIR १९ रँक!

The UPSC T-20 Strategy : उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यातील उत्तरावाली नावाच्या एका छोट्या गावातून आलेल्या तरुणाने मोठी किमया साधली आहे. त्याने केवळ देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असलेली यूपीएससी (UPSC) परीक्षा दोनदा उत्तीर्ण केली नाही, तर आयएएस (IAS) अधिकारी बनण्यासाठी सन २०२४ च्या परीक्षेत AIR १९ ही शानदार रँक मिळवली. या यशस्वी तरुणाचे नाव आहे विभोर भारद्वाज..२०२२ पासून सुरू झालेला प्रवासअनेक लोकांसाठी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करणे हीच मोठी गोष्ट असते आणि सन २०२२ मध्ये ७४३ वी रँक मिळवून विभोर तिथेच थांबले असते. पण त्यांच्या कहाणीचा शेवट तिथे झाला नाही.२०२४ मध्ये त्यांनी पुन्हा यूपीएससीची नागरी सेवा परीक्षा (Civil Service Examination) दिली आणि यावेळी थेट AIR १९ मिळवली. अशा प्रकारे, एका सामान्य गावातील मुलगा थेट आयएएस अधिकारी बनला!.अभ्यास आणि खास रणनीतीविभोर यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून भौतिकशास्त्र (Physics) विषयात एम.एस्सी. (M.Sc.) पूर्ण केले. त्यांनी यूपीएससीतही फिजिक्स हाच पर्यायी विषय (Optional Subject) म्हणून निवडला.७ महिन्यांत अभ्यासक्रम पूर्ण: ऑनलाइन कोचिंग आणि स्वतः बनवलेल्या नोट्सच्या मदतीने त्यांनी केवळ सात महिन्यांत यूपीएससी मुख्य परीक्षेचा (Mains) संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण केला.'T-20' रणनीती: जलद तयारीसाठी विभोर यांनी प्रिलिम्स परीक्षेसाठी 'टी-२० मॅच'सारखी खास रणनीती बनवली. त्यांनी मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचा बारकाईने अभ्यास केला. जानेवारीपासून त्यांनी स्थिर भाग (Static Portion), वर्तमानपत्रातील बातम्यांचा सारांश (Daily News Summary) आणि चालू घडामोडींच्या मासिक पत्रिकांवर लक्ष केंद्रित केले..AI च्या मदतीने घेतली मुलाखतीची तयारी७२४ रँकची मोठी झेप घेऊन आयएएस बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, विभोर यांनी त्यांच्या तयारीमध्ये AI (Artificial Intelligence) साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. हीच त्यांच्या यशाची खरी युक्ती (Trick) ठरली.शिक्षकासारखे AI: विभोर यांनी त्यांच्या तयारीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, मॉक (Mock) मुलाखतीसाठी जेमिनी (Gemini) सारख्या ऑनलाइन AI टूल्सचा वापर केला.आत्मपरीक्षण: या साधनांनी त्यांच्यासाठी अक्षरशः शिक्षकांसारखे काम केले. एआय (AI) ने विचारलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन विभोर यांना आपली ताकद आणि कमकुवत बाजू ओळखण्यास मदत झाली. एआयच्या मदतीने मॉक मुलाखती दिल्याने त्यांची तयारी अधिक मजबूत झाली.विभोर भारद्वाज यांची ही यशोगाथा सिद्ध करते की, योग्य ध्येय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.