UPTET 2026 परीक्षेत एआय (AI) कॅमेऱ्यांची कमाल! दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा देणारे १५ बोगस उमेदवार गजाआड!

उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोगाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली 'उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा' (UPTET) २०२६ अत्यंत शांततेत आणि पारदर्शक वातावरणात सुरू झाली आहे. मात्र, या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या १५ बोगस परीक्षार्थ्यांना रंगेहात पकडण्यात आले आहे. या सर्व आरोपींना तातडीने स्थानिक पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.या परीक्षेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदाच संपूर्ण परीक्षा केंद्रांवर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि त्रिस्तरीय सुरक्षा यंत्रणेचा वापर करून देखरेख ठेवली जात आहे..एआय कॅमेरे आणि कमांड कंट्रोल रूमचा कडक पहारापरीक्षांमधील गैरप्रकार आणि कॉपी बहाद्दरांना पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी आयोगाने अत्यंत आधुनिक पावले उचलली आहेत:सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग: प्रयागराज येथील आयोगाच्या मुख्य कार्यालयात एक अत्याधुनिक 'एआय इंटीग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल रूम' (AI Integrated Command & Control Room) उभारण्यात आला आहे.थेट नजर: आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत राज्यातील ६० जिल्ह्यांमधील सर्व ९५५ परीक्षा केंद्रांचे थेट लाईव्ह मॉनिटरिंग या कंट्रोल रूममधून केले जात आहे..Amravarti: चार्जिंगला लावलेली ई-बस नागपुरातून चोरली; प्रवासी बसवून पैसेही घेतले, चोरटा अमरावतीत जेरबंद.अशी झाली बोगस उमेदवारांची ओळख: परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराचे बायोमेट्रिक पडताळणी (Biometric Verification), ओळखपत्रांची तपासणी आणि डेटा एनालिसिस केले गेले. परीक्षा सुरू असताना एआय (AI) सिस्टीमने ज्या उमेदवारांच्या हालचाली संदिग्ध टिपल्या, त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. या तपासणीत पहिल्या पाळीत ७ आणि दुसऱ्या पाळीत ८ असे एकूण १५ तोतया उमेदवार पकडले गेले..पहिल्या दिवशी ८४.७६ टक्के उमेदवारांची उपस्थिती (Attendance Statistics)आयोगाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, २ जुलै रोजी झालेल्या पहिल्या दिवशीच्या दोन्ही पाळ्यांमधील उमेदवारांची उपस्थिती अत्यंत समाधानकारक होती:एकूण नोंदणीकृत उमेदवार: ८,०७,६३६प्रत्यक्ष परीक्षा दिलेले उमेदवार: ६,८४,६१४एकूण उपस्थिती टक्केवारी: ८४.७६%महिला उमेदवारांची उपस्थिती: ८४.६९%पुरुष उमेदवारांची उपस्थिती: ८४.८६%.३ दिवसांत ५ पाळ्यांमध्ये होणार परीक्षाUPTET २०२६ परीक्षेचे आयोजन २ जुलै ते ४ जुलै २०२६ या कालावधीत केले जात आहे. तीन दिवसांत एकूण पाच पाळ्यांमध्ये (Shifts) ही परीक्षा पार पडणार आहे. नवनिर्मित 'उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोग' पहिल्यांदाच या शिक्षक पात्रता परीक्षेचे आयोजन करत असून, एकूण १९ लाख ९४ हजार ६६१ उमेदवार या परीक्षेला बसले आहेत.आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडत आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व जिल्ह्यांचे स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस विभाग सक्रिय सहकार्य करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.