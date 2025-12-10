देश

Surat Fire : गुजरातच्या सुरतमध्ये टेक्स्टाईल मार्केटला भीषण आग, शेकडो दुकाने जळून खाक, कोट्यवधींचे नुकसान

Surat Massive Market Fire : गुजरातच्या सुरतच्या पर्वत पाटिया परिसरातील राज टेक्स्टाईल मार्केटला बुधवारी सकाळी भीषण आग लागली. तळमजल्यावरून सुरू झालेली आग काही मिनिटांतच आठव्या मजल्यापर्यंत पसरली.आग पसरताच व्यापारी आणि स्थानिक लोक घबरुन बाहेर पडले.
Firefighters battle a massive blaze at Surat’s Raj Textile Market as smoke engulfs multiple floors, destroying hundreds of shops.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गुजरातमधील कपड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सुरत शहरातील पर्वत पाटिया परिसरात बुधवारी सकाळी अचानक राज टेक्सटाईल मार्केटमध्ये भीषण आग लागल्याने घबराट पसरली. बहुमजली इमारतीच्या तळमजल्यापासून सुरू झालेली आग वेगाने वरच्या मजल्यांवर पसरली आणि आठव्या मजल्यावर पोहोचली आणि अनेक दुकानांना वेढून टाकले. आगीची बातमी कळताच, जवळील व्यावसायिक आणि स्थानिक लोक घाबरून बाहेर पडले.

Gujarat
surat
Fire Accident
Textile Industry

