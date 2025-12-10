Surat Fire : गुजरातच्या सुरतमध्ये टेक्स्टाईल मार्केटला भीषण आग, शेकडो दुकाने जळून खाक, कोट्यवधींचे नुकसान

गुजरातमधील कपड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सुरत शहरातील पर्वत पाटिया परिसरात बुधवारी सकाळी अचानक राज टेक्सटाईल मार्केटमध्ये भीषण आग लागल्याने घबराट पसरली. बहुमजली इमारतीच्या तळमजल्यापासून सुरू झालेली आग वेगाने वरच्या मजल्यांवर पसरली आणि आठव्या मजल्यावर पोहोचली आणि अनेक दुकानांना वेढून टाकले. आगीची बातमी कळताच, जवळील व्यावसायिक आणि स्थानिक लोक घाबरून बाहेर पडले. .अग्निशमन नियंत्रण कक्षाला सकाळी ७:१४ वाजता घटनेची माहिती मिळाली आणि डुंबल, मान दरवाजा आणि दिंडोली अग्निशमन केंद्रातील गाड्या तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या. पण मार्केटच्या इलेक्ट्रिकल डक्टमधून संपूर्ण कॉम्प्लेक्समध्ये धूर वेगाने पसरत असल्याचे पाहून, तात्काळ अग्निशमन दलाला फोन करण्यात आला. यानंतर, सुरत अग्निशमन दलाने एकूण २२ अग्निशमन केंद्रातील पथके आणि वाहने घटनास्थळी पाठवली..Pune Ramesh Dyeing Fire : पुण्यातील प्रसिद्ध रमेश डाईंग दुकानाला भीषण आग; साहित्य पूर्णपणे जळून खाक.सुरत महानगरपालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिक यांच्या यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आग इतक्या वेगाने पसरली की तिसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या मजल्यावर अडकलेल्या धूर आणि आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अग्निशमन दलाला हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा लागला. त्यांनी सांगितले की १०० ते १२५ अग्निशमन दलाच्या जवानांनी इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी आपले प्राण धोक्यात घातले आणि ३.५ तास सतत ऑपरेशन केले, त्यानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवता आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.