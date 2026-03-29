Fertilizer Shortage India : सर्वसामान्य, नोकरदारांबरोबर आता बळीराजा संकटात, युरीया डीएपीचा मोठा तुटवडा; पिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता

DAP Fertilizer Shortage : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगावर खतांच्या टंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने भारतातील देशांतर्गत खत उत्पादनात घट होऊ शकते. खतपुरवठा हा जागतिक अन्न प्रणालीचा कणा मानला जातो. त्यामुळे याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. युद्धामुळे खतांबाबत ओढवलेल्या संकटाबद्दल....जगभरात काय स्थिती?अमेरिका व युरोपमध्ये आधीच परिणाम जाणवू लागला आहे. ''आमच्या शेतातील पिकांना आता नायट्रोजन हवा आहे. मात्र, तो उपलब्ध नाही,'' असे बर्लिनजवळील प्रकल्पातील कृषी अभियंता डीर्क पीटर्स म्हणाले. आफ्रिकेतही मोठा फटका बसला असून, तेथील शेतकरी पश्चिम आशिया आणि रशियातून आयात होणाऱ्या खतांवर अवलंबून आहेत. चीन, रशियासारखे मोठे देश स्वतःच्या गरजांना प्राधान्य देत असल्याचे चित्र आहे..'हिमाचल'मध्ये फटकाखते मिळत नसल्यामुळे हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद बागायतदारांसह गहू, फुलकोबी, वाटाणा यांसारखी नगदी पिके घेणारे शेतकरी त्रस्त आहेत. राज्यात युरिया १२-३२-१६ आणि एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश) यासारख्या खतांच्या टंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. या खतांसाठी शेतकरी दररोज वितरण करणाऱ्या गोदामांना भेटी देत आहेत. राज्याला फक्त ८०० टन युरिया आणि १२-३२-१६ फक्त २४० टनच मिळू शकले आहे. दरम्यान, आगामी खरीप हंगामासाठी महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्याने अंदाजे ६४ हजार टन युरियाची मागणी केली आहे..आयातीवर मोठे अवलंबित्वभारताच्या खत आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के आयात पश्चिम आशियातून होते.खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी सुमारे ८० टक्के पुरवठा युद्धग्रस्त प्रदेशातून येतो.देशातील उत्पादन प्रकल्पांना द्रवरूप नैसर्गिक वायू आणि अमोनिया यांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.नायट्रोजन आणि फॉस्फेट या प्रमुख घटकांचा पुरवठा कमी झाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते..अनुदानाचा भार वाढणार'क्रिसिल रेटिंग्स'च्या अहवालानुसार, खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकारच्या खत अनुदानावर सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर पडू शकते. भारताने युरियासाठी सुमारे १२.७ अब्ज डॉलरचा निधी राखून ठेवला आहे.तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती अशीच राहिल्यास देशातील युरिया उत्पादनात सुमारे १५ टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. देशातील एकूण खत वापरात युरियाचा वाटा सुमारे ४५ टक्के आहे.यामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खतांचा तुटवडा वाढल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमतींवरही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.