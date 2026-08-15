PM Modi Statement on Urea Subsidy : शेतकऱ्यांना 300 रुपयांना मिळणारे युरियाचे पोते सरकार कितीला खरेदी करते? लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींचा मोठा खुलासा

नवी दिल्ली : १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या खत अनुदानाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. युरियासारखी अत्यावश्यक खते शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दरात उपलब्ध (urea price for farmers in India 2026) करून देण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले..पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, शेतकऱ्यांना सुमारे ३०० रुपयांना मिळणारे युरियाचे एक पोते सरकारला जवळपास ३,००० रुपयांना पडते. म्हणजेच, युरियाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि शेतकऱ्यांकडून आकारली जाणारी किंमत यामध्ये मोठी तफावत असून, हा भार सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून उचलत आहे..AI Training and Youth Development : 1 कोटी तरुणांना मोफत AI ट्रेनिंग! लाल किल्ल्यावरून पीएम मोदींची मोठी घोषणा; असा होणार तरुणांना थेट फायदा.युरियावर शेतकऱ्यांना सुमारे ९० टक्के अनुदानशेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च कमी ठेवणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढविणे, हा खतांवरील अनुदानामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. युरिया शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा सुमारे ९० टक्के कमी दरात उपलब्ध करून दिला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढत असतानाही त्याचा थेट फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देत आहे..डीएपीची किंमत ५ हजार, शेतकऱ्यांना मात्र १,३५० रुपयांनापंतप्रधान मोदी यांनी डाय-अमोनियम फॉस्फेट अर्थात डीएपी खताचे उदाहरणही दिले. जागतिक बाजारपेठेत डीएपीच्या एका पोत्याची किंमत सुमारे ५,००० रुपयांपर्यंत पोहोचली असली तरी भारतातील शेतकऱ्यांना ती सुमारे १,३५० रुपयांना उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून जागतिक स्तरावर खतांच्या वाढत्या किमतींचा भार शेतकऱ्यांवर न टाकता सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून तो उचलत असल्याचे स्पष्ट होते..PM Modi Mental Naxalism Statement : 'नक्षलवादाने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले'; मानसिक नक्षलवादाला ठेचल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही, पीएम मोदींचा जोरदार हल्ला.सरकारी आकडेवारीनुसार अनुदानाचा भार अधिकसरकारी आकडेवारीनुसार, काही काळात युरियावरील अनुदानाचा खर्च प्रति पोते तब्बल ४,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्याचा परिणाम भारतातील खतांच्या खरेदी खर्चावरही झाला..सरकारी सूत्रांनुसार, जून महिन्यात युरियावरील अनुदान प्रति पोते सुमारे २,९०० रुपयांवरून ४,५०० रुपयांपर्यंत वाढले होते. मात्र, या वाढीचा थेट भार शेतकऱ्यांवर न टाकता त्यांना युरिया सुमारे २४५ ते ३०० रुपये प्रति पोते या दराने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे..खत अनुदानासाठी ३.४ लाख कोटी रुपयांची मागणीजागतिक बाजारपेठेतील खतांच्या वाढत्या किमतींचा देशातील शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारच्या अनुदानावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. रसायन आणि खते मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे सुमारे ३.४ लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाची मागणी केली आहे..ही रक्कम अर्थसंकल्पात अंदाजित करण्यात आलेल्या १.७१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. देशांतर्गत खत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असले तरी सध्या खत अनुदानावरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे..खरीप हंगामासाठी ३९० लाख टन खतांची गरजकृषी विभागाने २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी देशात सुमारे ३९० लाख टन खतांची गरज निश्चित केली आहे. सामान्यतः सरकारकडून ३३ टक्के खतसाठा राखून ठेवला जातो. मात्र, सध्या सुमारे ५१ टक्के साठा उपलब्ध असल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे..यापूर्वी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने खत अनुदानावर सुमारे २.१७ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. देशाला दरवर्षी सुमारे ६.७७ कोटी टन खतांची आवश्यकता असते. त्यापैकी केवळ युरियाची वार्षिक गरज सुमारे ४ कोटी टन इतकी आहे..शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध करून देतानाच देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर खत अनुदानाचा वाढता भार सरकारसाठीही महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.