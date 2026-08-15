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PM Modi Statement on Urea Subsidy : शेतकऱ्यांना 300 रुपयांना मिळणारे युरियाचे पोते सरकार कितीला खरेदी करते? लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींचा मोठा खुलासा

How Much Does the Government Pay for a Urea Bag? पंतप्रधान मोदींनी युरिया आणि डीएपी खतांवरील सरकारी अनुदानाची माहिती दिली. हजारो रुपयांचा खर्च असूनही शेतकऱ्यांना खते कमी दरात उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
PM Modi statement on urea subsidy

PM Modi statement on urea subsidy

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या खत अनुदानाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. युरियासारखी अत्यावश्यक खते शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी दरात उपलब्ध (urea price for farmers in India 2026) करून देण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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