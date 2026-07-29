US-China: अमेरिकेकडून ‘ड्रॅगन’ची नाकेबंदी; समुद्राखालील केबलसाठी १७.५८ कोटी डॉलर, चीनविरोधी प्रकल्पांसाठी निधी

वॉशिंग्टन : जगभरात वेगाने पसरणाऱ्या चीनच्या प्रभावाचे जाळे भेदण्यासाठी अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पातील कपातीमध्ये अनेक चीनविरोधी प्रकल्पांना ‘ब्रेक’ लागला होता आता त्या प्रकल्पांना पुन्हा गती देण्यात आली आहे. यासाठी ट्रम्प प्रशासन शेकडो दशलक्ष डॉलर्सचा निधी ओतण्याच्या तयारीत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.विशेष म्हणजे, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात वरकरणी सहकार्याचे वारे वाहत असताना आणि जिनपिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता असतानाच, पडद्यामागून अमेरिकेने चीनला घेरण्यासाठी मोठा ‘गेमप्लॅन’ आखला आहे. अमेरिकेचा ‘पॉवर प्ले’ कॅरेबियन बेटे आणि मध्य अमेरिकेतील जुन्या झालेल्या समुद्राखालील इंटरनेट व दूरसंचार केबल्स बदलण्यासाठी तब्बल १७ कोटी ५८ लाख डॉलर खर्च केले जाणार आहेत. उद्देश काय? मध्य अमेरिकेच्या भूभागात चिनी कंपन्यांचा शिरकाव रोखणे, हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. .स्वस्त दरांचे गाजर दाखवून चीन पायाभूत सुविधांवर कब्जा मिळवतो; पण पुढे जाऊन छुपा देखभाल खर्च आणि निकृष्ट कामांमुळे हेच प्रकल्प महागात पडतात, असा दावा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. एल साल्व्हाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास आदी देशांना या योजनेचा थेट फायदा होईल..‘सक्रिय’ अमेरिकाआशिया, आफ्रिकेतील चीनविरोधी योजनांसाठी सुमारे ५० कोटी डॉलर खर्च करणार सायबर सुरक्षेसाठी अर्जेंटिना आणि बेलिझमध्ये सुरक्षा संचालन केंद्रे उभारणार. मेक्सिको, पेरू, जमैका, इक्वेडोरमधील बंदरांवर चीनचा ताबा रोखण्याचा प्रयत्न चीनच्या अवकाश मोहिमांना आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा कमी करण्यासाठीही अमेरिका प्रयत्नांच्या तयारीत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.चीनविरोधी प्रकल्पांसाठी निधीविविध क्षेत्रांत हालचाली ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमांतर्गत चीन करत असलेली गुंतवणूक ही अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. त्यामुळेच आता फक्त समुद्रातील केबल्सच नाही, तर अंतराळ संशोधन, बंदरांचे नियंत्रण, दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन आणि अगदी दलाई लामांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड अशा प्रत्येक आघाडीवर अमेरिका चीनची नाकेबंदी करण्यासाठी सज्ज झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.