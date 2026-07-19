Marathi Culture: अमेरिकेत मराठी संस्कृतीचा जल्लोष! काँग्रेसमन सुहास सुब्रमण्यम भगवा ध्वज हातात घेऊन ढोल-ताशांवर थिरकले; मराठी बाणा दुमदुमला

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वॉशिंग्टनजवळ मराठी कला मंडळाच्या ५१व्या वर्धापनदिन सोहळ्यात व्हर्जिनियाच्या दहाव्या मतदारसंघाचे काँग्रेसमन सुहास सुब्रमण्यम सहभागी झाले. या वेळी त्यांनी भगवा ध्वज हातात घेऊन ढोल-ताशांच्या तालावर नृत्य करत मराठी समाजाच्या उत्सवात उत्साहाने सहभाग नोंदविला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.शनिवारी झालेल्या या दोन दिवसीय सोहळ्याची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मिरवणुकीने झाली. पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीत सुब्रमण्यम सहभागी झाले होते. व्हर्जिनियाचे सिनेटर मार्क वॉर्नर आणि मिशिगनचे काँग्रेसमन श्री ठाणेदार यांनी पाठविलेले अभिनंदनपर संदेश कार्यक्रमात वाचून दाखविण्यात आले..“परदेशात राहून परंपरा जपणे कठीण असते; मात्र आपल्या परंपरा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पुढील पिढीच या परंपरा पुढे नेणार आहे,” असे सुब्रमण्यम यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. “आपल्या समुदायाने मराठी संस्कृती जपण्यासाठी केलेले कार्य कौतुकास्पद आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले..व्हर्जिनियाचे राज्य सिनेटर कन्नन श्रीनिवासन यांनीही कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. मराठी कला मंडळाची स्थापना १९७६ मध्ये मेरीलँड आणि व्हर्जिनिया येथे स्थायिक झालेल्या महाराष्ट्रातील पहिल्या पिढीतील स्थलांतरितांनी केली होती. आज या संस्थेशी वॉशिंग्टन डीसी, मेरीलँड आणि व्हर्जिनिया परिसरातील ७५० हून अधिक मराठी कुटुंबे जोडली गेली आहेत, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील यांनी दिली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.उपाध्यक्ष अर्चना ढोरे यांनी सांगितले की, मराठी संस्कृतीचे जतन आणि प्रसार करणे तसेच संगीत, नृत्य आणि नाट्य क्षेत्रातील सदस्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हे मंडळाचे उद्दिष्ट आहे.या सोहळ्यात गायक अवधूत गुप्ते आणि विनोदी कलाकार ओमी वैद्य यांच्या सादरीकरणांनी रंगत आणली. अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि अमृता खानविलकर यांच्याशी संवाद सत्रही आयोजित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.