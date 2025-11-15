देश

H-1B Visa Ban: ‘एच-१बी’ हद्दपारीसाठी विधेयक? अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधीचा पुढाकार; ‘अमेरिका फर्स्ट’ला पाठिंबा

US Immigration Bill: अमेरिकेत H-1B व्हिसा पूर्णपणे रद्द करण्याचे विधेयक अमेरिकन खासदार मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी सादर करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रस्तावामुळे भारतीय IT व्यावसायिकांसह लाखो कुशल कामगारांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
H-1B Visa Ban

H-1B Visa Ban

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : नोकरीच्या माध्यमातून अमेरिकेत निवासाची परवानगी देणारी ‘एच-१ बी’ व्हिसा पद्धती पूर्णपणे रद्द करणारे विधेयक अमेरिकेतील एक लोकप्रतिनिधी सादर करणार आहेत.

Loading content, please wait...
america
worker
policy
US

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com