H-1B Visa Ban: ‘एच-१बी’ हद्दपारीसाठी विधेयक? अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधीचा पुढाकार; ‘अमेरिका फर्स्ट’ला पाठिंबा

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : नोकरीच्या माध्यमातून अमेरिकेत निवासाची परवानगी देणारी ‘एच-१ बी’ व्हिसा पद्धती पूर्णपणे रद्द करणारे विधेयक अमेरिकेतील एक लोकप्रतिनिधी सादर करणार आहेत. .जॉर्जियाच्या खासदार मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी गुरुवारी ‘एक्स’वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे, ‘‘माझ्या अमेरिकेतील नागरिकांनो, मी ‘एच-१बी’ व्हिसा पूर्णपणे बंद करणारा एक कायदा सादर करणार आहे. या व्हिसा पद्धतीमध्ये फसवणूक आणि गैरप्रकार सुरू असून, गेली अनेक दशके हा प्रकार सुरू आहे..नव्या विधेयकात फक्त एकच सूट दिली जाईल. वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या डॉक्टर, नर्ससह १० हजार वैद्यकीय तज्ज्ञांसाठी दर वर्षाला व्हिसाची मर्यादा ठेवली जाईल. ही मर्यादाही दहा वर्षांनंतर संपुष्टात येईल. त्यामुळे आम्हाला आमच्या स्वतःच्या अमेरिकन डॉक्टर आणि वैद्यकिय तज्ञ तयार करण्यासाठी वेळ मिळेल.’’.ग्रीन यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या विधेयकामुळे नागरिकत्वाचा मार्गही बंद होईल. संबंधित व्हिसाधारकांना त्यांचा व्हिसा कालबाह्य झाल्यावर परत आपल्या देशात जावे लागेल. ‘एच-१ बी’ व्हिसा पद्धती एखाद्या विशिष्ट काळातील विशेष व्यावसायिक गरज भागवण्यासाठी होते. लोकांना इथे येऊन कायमचे राहू द्यायचे नाही. आम्ही त्यांच्या कौशल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो; पण त्यांनी त्यांच्या मूळ देशात परत जावे अशी आमची इच्छा आहे..‘‘आता हा ‘एच-१बी’ व्हिसा कार्यक्रम आणि कामाच्या क्षेत्रातील इतर सर्व क्षेत्र पूर्णपणे संपुष्टात येईल. ‘अमेरिका फर्स्ट’ तत्त्वाचे जोरदार समर्थन करणारे हे विधेयक असेल. परकीय लोकांऐवजी अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकी लोकांच्या भवितव्यासाठी त्यांना एक संधी मिळणे आवश्यक आहे. अमेरिकन लोक जगातील सर्वात प्रतिभावान, सर्वांत सर्जनशील लोक आहेत,’’ असे त्या म्हणाल्या..Trump Policy : एच-१बी व्हिसा शुल्कात बदल नाही, ट्रम्प प्रशासनाचे मार्गदर्शक तत्त्वे.काय आहे मर्यादा?‘एच-१बी’ व्हिसासाठी ६५ हजार आणि अतिरिक्त २० हजार अशी वार्षिक मर्यादा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ‘एच-१बी’ व्हिसा पद्धतीमध्ये गैरवापर थांबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली होती. तंत्रज्ञान कंपन्या, अमेरिकेतील परदेशी कामगारांना नियुक्त करण्यासाठी या व्हिसाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.