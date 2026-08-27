US H1B Visa: अमेरिकेचा H1B झटका! १ लाख ३ हजार डॉलर अतिरिक्त शुल्कामुळे नोकऱ्या परदेशात जाण्याची भीती

वॉशिंग्टन: ‘एच१-बी’ व्हिसासाठी प्रस्तावित अतिरिक्त एक लाख तीन हजार २६५ डॉलर शुल्कामुळे अमेरिकेतील नोकऱ्या परदेशात जाण्याची शक्यता असल्याची चिंता भारतीय-अमेरिकी वकिली करणाऱ्या ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ने (एफआयआयडीएस) व्यक्त केली आहे. .Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.असामान्यरीत्या मोठे शुल्क आकारल्यास कायदेशीर पद्धतीने होणारी भरती कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरू शकते आणि त्यामुळे कंपन्या उच्च-मूल्याच्या नोकऱ्या परदेशात हलवण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात, असे ‘एफआयआयडीएस’ने म्हटले आहे..अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने ‘एच१-बी’ व्हिसासाठी पात्र असलेल्या अर्जांवर अतिरिक्त १ लाख ३ हजार २६५ डॉलर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी मांडला. यात उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठीच्या सवलतीअंतर्गत येणाऱ्या अर्जांचाही समावेश आहे. “राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि कायदेशीर स्थलांतराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गृहसुरक्षा विभाग आणि ‘यूएससीआयएस’ला पुरेशी संसाधने आवश्यक आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. .मात्र, १ लाख ३ हजार २६५ डॉलरचे ‘एच१-बी’ शुल्क आर्थिक अडचणीत असलेल्या स्टार्टअपसाठी मोठा अडथळा ठरू शकते. तसेच हजारो ‘एच१-बी’ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपन्यांवर कोट्यवधी डॉलरचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो,” असे ‘एफआयआयडीएस’चे धोरण व रणनीती प्रमुख खंडेराव कांड यांनी म्हटले आहे. संभाव्य एक लाख डॉलरच्या ‘ओपीटी’ शुल्कासोबत हे शुल्क लागू झाल्यास एकूण खर्च २ लाख ३ हजार २६५ डॉलर होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून रोजगाराकडे जाण्याचा मार्गच परवडणारा राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..‘यूएससीआयएस’ला सध्या अर्जदार आणि याचिकाकर्त्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातून सुमारे ९६ टक्के निधी मिळतो. गृहसुरक्षा विभाग आणि ‘यूएससीआयएस’ने निधी उभारणीसाठी अधिक प्रमाणबद्ध पर्याय शोधावेत, काँग्रेसने संबंधित यंत्रणांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि अमेरिकेच्या मनुष्यबळाच्या गरजा स्पष्टपणे मांडाव्यात, असे आवाहन कांड यांनी केले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.विद्यार्थी संख्येवर परिणामअमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या आधीच कमी होण्याची चिन्हे दिसत असताना हा प्रस्ताव आला असल्याचे ‘एफआयआयडीएस’ने म्हटले आहे.इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशनच्या आकडेवारीचा हवाला देत संस्थेने सांगितले की, २०२५च्या अमेरिकेतील नव्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात १७ टक्क्यांची घट झाली आहे.‘एनएएफएसए’च्या २०२६च्या अंदाजानुसार अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या १ लाख ११ हजारांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ९.५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ३.४ अब्ज डॉलरपर्यंतचा फटका बसू शकतो, असे ‘एफआयआयडीएस’ने म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.