देश

US H1B Visa: अमेरिकेचा H1B झटका! १ लाख ३ हजार डॉलर अतिरिक्त शुल्कामुळे नोकऱ्या परदेशात जाण्याची भीती

US H1B Visa Fee Hike Sparks Fears Over Jobs Moving Overseas: एच१-बी व्हिसावर तब्बल १.०३ लाख डॉलर अतिरिक्त शुल्काचा प्रस्ताव; एफआयआयडीएसचा इशारा, उच्च-मूल्याच्या नोकऱ्या परदेशात हलण्याची शक्यता
US H1B Visa Fee Proposal Raises Concern as 103265 Dollar Extra Charge Could Affect Indian Students Jobs and Startups

US H1B Visa Fee Proposal Raises Concern as 103265 Dollar Extra Charge Could Affect Indian Students Jobs and Startups

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सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन: ‘एच१-बी’ व्हिसासाठी प्रस्तावित अतिरिक्त एक लाख तीन हजार २६५ डॉलर शुल्कामुळे अमेरिकेतील नोकऱ्या परदेशात जाण्याची शक्यता असल्याची चिंता भारतीय-अमेरिकी वकिली करणाऱ्या ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ने (एफआयआयडीएस) व्यक्त केली आहे.

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