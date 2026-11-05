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US election results: धोरणात्मक अनिश्चिततेतून दिलासा; ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीला लगाम भारतासाठी महत्त्वाचा

US Midterm Election Results : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विजयामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. आयात शुल्क, एच१बी व्हिसा आणि भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांबाबत अधिक स्थिर धोरण अपेक्षित आहे.
Donald Trump faces political challenges following the Democratic Party's victory in the US midterm elections.

Donald Trump faces political challenges following the Democratic Party's victory in the US midterm elections.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन, : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीतील निकालानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पकड ढिली होणार आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाल्यामुळे, ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावरही मर्यादा येणार आहे. त्यामुळे आयात शुल्कापासून एच१बी व्हिसापर्यंतच्या धोरणांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या आमूलाग्र बदलांऐवजी आता पूर्वानुमान बांधता येईल, असे अमेरिकेचे धोरण असू शकते आणि ही गोष्ट भारतासह जगासाठी दिलासा देणारी ठरणार आहे.

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