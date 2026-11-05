US election results: धोरणात्मक अनिश्चिततेतून दिलासा; ट्रम्प यांच्या एकाधिकारशाहीला लगाम भारतासाठी महत्त्वाचा

वॉशिंग्टन, : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीतील निकालानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पकड ढिली होणार आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाल्यामुळे, ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावरही मर्यादा येणार आहे. त्यामुळे आयात शुल्कापासून एच१बी व्हिसापर्यंतच्या धोरणांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या आमूलाग्र बदलांऐवजी आता पूर्वानुमान बांधता येईल, असे अमेरिकेचे धोरण असू शकते आणि ही गोष्ट भारतासह जगासाठी दिलासा देणारी ठरणार आहे. .अमेरिकेबरोबरील संबंधांच्या दृष्टीने व्यापार, आयात शुल्क, संरक्षण भागीदारी, एच१बीसह अन्य व्हिसा धोरणे हे प्रमुख मुद्दे आहेत. तसेच, चीनविरोधी धोरणात्मक भागीदारीमध्येही भारत व अमेरिका हे प्रमुख देश आहेत. ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने व्यापारामध्ये भारतावर दबाव आणण्यात येत होता. तसेच, आयात शुल्काची धमकीही सातत्याने दिली जात होती. गेल्या वर्षी त्यांनी भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयात शुल्क लादले होते, ते चर्चेनंतर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. .भारत आणि अमेरिकेमध्ये मुक्त व्यापार कराराविषयी चर्चा होत असून, या चर्चेमध्येही ट्रम्प यांच्या सरकारची भूमिका काही प्रमाणात नरमाईची असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. नवीन एच१बी व्हिसावर एक लाख डॉलर आयातशुल्क लादण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबरच भारतीय तरुण आणि तंत्रज्ञान कंपन्या चिंतेमध्ये आहेत. या निर्णयाला दोन न्यायालयांनी स्थगिती दिली आहे. मात्र, स्थलांतर रोखण्याचा ट्रम्प यांचा पवित्रा कायम आहे. आता दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होऊन या निर्णयावर व्यवहार्य तोडगा निघू शकतो..इराण युद्धाचाही परिणाम मध्यावधी निवडणुकीमध्ये, रिपब्लिकन पक्षाला इराण युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे मानले जात आहे. युद्धामुळे वाढलेले इंधन दर व महागाई यांमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली. २०२४च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या पाठिशी असणाऱ्या तरुण व हिस्पॅनिक मतदारांनी यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान केले. उद्योगांना चालना व परवडणारे जीवन यांवर ट्रम्प यांनी प्रचारात भर दिला. मात्र, दैनंदिन वस्तूंचा वाढता खर्च असंतोष निर्माण करत राहिला..फूट पाडणाऱ्यांना जनतेने नाकारले: बराक ओबामाशिकागो ता. ४ (वृत्तसंस्था): अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने बाजी मारल्यानंतर माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पक्षाच्या कामगिरीचे मुक्तकंठाने कौतुक केले.‘‘ अमेरिकी जनतेने आता स्पष्ट संदेश दिला आहे, जनतेला एकत्र आणणारे राजकारण हवे आहे, त्यांना फूट पाडणारे लोक नकोत, ’’ .असे त्यांनी ‘एक्स’वर नोंदविलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे. ओबामा म्हणाले, की आपल्या समस्यांवर तोडगा काढू शकणाऱ्या नेत्यांनाच जनतेची पसंती असल्याचे दिसते. प्रत्येक प्रांतामध्ये प्रभावी उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यानेच अशा प्रकारचा निकाल हाती येऊ शकला. या प्रत्येक उमेदवाराची कौटुंबिक पार्श्वभूमी वेगळी असली तरी त्यांची मूल्ये मात्र समान आहेत. जनसेवेच्या भावनेवर त्यांचा विश्वास दिसतो. अध्यक्षपदासाठीचा कौल नाही निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर ट्रम्प यांनी हा अध्यक्षपदासाठीचा कौल नसल्याचा दावा केला. ‘‘ मागील दोन वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर आम्हाला चांगले काम करता आले, ’’ असा दावा त्यांनी केला. या विजयाबद्दल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांचे ट्रम्प यांनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.