Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवाने भारताला किती फायदा होणार? टॅरिफ, ट्रेड डील आणि रशियाशी संबंधित निर्बंधांवर काय परिणाम होईल?

US Midterm Election Impact on India: अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मिळालेल्या मोठ्या पराभवाचे पडसाद केवळ अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित न राहता भारतासह जागतिक संबंधांवरही उमटणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार, आयात शुल्क, रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी आणि धोरणात्मक भागीदारीवरून तणाव पाहायला मिळत होता..आता विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच प्रतिनिधी सभागृह आणि वरिष्ठ सभागृह, या दोन्हींमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. याचा थेट अर्थ असा की ट्रम्प यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपद कायम राहिले तरी, त्यांना आपले एकतर्फी किंवा आक्रमक धोरणात्मक निर्णय राबवण्यासाठी पूर्वीसारखे अनिर्बंध राजकीय स्वातंत्र्य मिळणार नाही. संसदेवरील ट्रम्प यांची पकड ढिली झाल्याने भारतासाठी हा निकाल अनेक आघाड्यांवर दिलासादायक ठरू शकतो..भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार कराराच्यासंदर्भात या निकालामुळे भारताचे पारडे जड होण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारपेठ अमेरिकन कंपन्यांसाठी पूर्णपणे खुली करावी आणि आयात शुल्क कमी करावे यासाठी ट्रम्प प्रशासनाकडून भारतावर सतत मोठा दबाव टाकला जात होता. यात विशेषतः कृषी क्षेत्र हा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील विषय राहिला आहे, कारण अमेरिकन शेतमालाला खुली परवानगी दिल्यास देशातील स्थानिक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होण्याची भीती भारताला होती..याशिवाय डिजिटल व्यापाराच्या नियमांमध्येही अमेरिकी टेक कंपन्यांना झुकते माप देण्याबाबत मतभेद होते. आता संसदेमध्ये डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व आल्याने ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणांना आणि मनमानी टॅरिफच्या धमक्यांना मोठा लगाम बसेल, ज्यामुळे भारताला आपल्या शेतकरी व स्थानिक उद्योगांचे रक्षण करत सन्मानजनक अटींवर व्यापार चर्चा पुढे नेण्यास अनुकूल वातावरण मिळेल..रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरही भारताला काही काळ तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्यावर आता अमेरिकन संसदेत स्वतःच्या परराष्ट्र व आर्थिक धोरणांचे स्पष्टीकरण देण्याचा दबाव असेल, त्यामुळे इतर देशांवर सातत्याने आर्थिक किंवा व्यापार निर्बंध लादणे त्यांच्यासाठी पूर्वीइतके सोपे उरणार नाही. मात्र, याचा अर्थ असा मुळीच नाही की अमेरिका भारताला मुभा देईल. परंतु सगळ्याच गोष्टी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी पूर्वीएवढ्या सहज राहिलेल्या नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.