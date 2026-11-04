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Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवाने भारताला किती फायदा होणार? टॅरिफ, ट्रेड डील आणि रशियाशी संबंधित निर्बंधांवर काय परिणाम होईल?

US midterm elections impact India: आता विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच प्रतिनिधी सभागृह आणि वरिष्ठ सभागृह, या दोन्हींमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे.
Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवाने भारताला किती फायदा होणार? टॅरिफ, ट्रेड डील आणि रशियाशी संबंधित निर्बंधांवर काय परिणाम होईल?
संतोष कानडे
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US Midterm Election Impact on India: अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मिळालेल्या मोठ्या पराभवाचे पडसाद केवळ अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित न राहता भारतासह जागतिक संबंधांवरही उमटणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार, आयात शुल्क, रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी आणि धोरणात्मक भागीदारीवरून तणाव पाहायला मिळत होता.

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