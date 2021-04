'क्लायमेट समिट'मध्ये PM मोदी होणार सहभागी; जो बायडन यांचं स्विकारलं निमंत्रण

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना येत्या 22 आणि 23 एप्रिल रोजी व्हर्च्यूअली होणाऱ्या 'क्लायमेट समिट'मध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे याबाबतची माहिती देताना सांगण्यात आलंय की, पंतप्रधान मोदींनी या निमंत्रणाचा स्विकार केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितलं की, क्लायमेटवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे विशेष दूत जॉन केरी 5 ते 8 एप्रिल या दरम्यान दिल्ली दौरा करणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत विविध मुद्यांवर माहिती देत भुमिका स्पष्ट केली. या दरम्यान मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्यानमार प्रकरण, पाकिस्तानशी व्यापार आणि कोरोना लसीकरणासहित इतर अनेक मुद्यांवर चर्चा केली.

US President Biden invited PM Modi to attend the Climate Summit to be held virtually on 22-23 April. PM Modi welcomed his initiative and accepted the invitation: MEA

— ANI (@ANI) April 2, 2021