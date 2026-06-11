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होर्मुझमध्ये अमेरिकेचा जहाजावर हल्ला, २४ पैकी ३ भारतीयांचा मृत्यू; २१ जणांना काढलं बाहेर

US Strike Near Strait of Hormuz ओमान किनारपट्टीजवळ एका जहाजावर अमेरिकेनं हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तीन भारतीय नाविकांचा मृत्यू झालाय. जहाजाच्या नाविक दलातील २४ भारतीयांपैकी २१ जणांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलंय.
Hormuz Crisis: 21 Indians Rescued After Ship Attack

Hormuz Crisis: 21 Indians Rescued After Ship Attack

Esakal

सूरज यादव
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होर्मुझमध्ये अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ओमान किनारपट्टीजवळ एका जहाजावर अमेरिकेनं हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तीन भारतीय नाविकांचा मृत्यू झालाय. सीमेंस युनियन ऑफ इंडियाने समुद्री कंपन्यांच्या हवाल्याने या घटनेची माहिती दिलीय. हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांमध्ये सेटेबेलो या जहाजाच्या नाविक दलातील २४ भारतीयांपैकी तिघांचा समावेश आहे. Indian Seafarers Caught in Escalating Hormuz Tensions

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