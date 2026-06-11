होर्मुझमध्ये अमेरिकेचा जहाजावर हल्ला, २४ पैकी ३ भारतीयांचा मृत्यू; २१ जणांना काढलं बाहेर

होर्मुझमध्ये अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ओमान किनारपट्टीजवळ एका जहाजावर अमेरिकेनं हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तीन भारतीय नाविकांचा मृत्यू झालाय. सीमेंस युनियन ऑफ इंडियाने समुद्री कंपन्यांच्या हवाल्याने या घटनेची माहिती दिलीय. हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांमध्ये सेटेबेलो या जहाजाच्या नाविक दलातील २४ भारतीयांपैकी तिघांचा समावेश आहे. Indian Seafarers Caught in Escalating Hormuz Tensions.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराण अमेरिका संघर्षामुळे तणावाचं वातावरण आहे. आता अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर होर्मुझमध्ये अडकलेल्या जहाजांवर काम करणाऱ्या भारतीय नाविकांच्या सुरक्षेची चिंता निर्माण झालीय. अमेरिकेच्या हलल्ल्यानंतर भारतानं निषेध नोंदवला आहे..What Is Dark Shipping? समुद्रात चाललंय काय? तब्बल 65 टक्के जहाजे अचानक गायब; जगाची चिंता वाढवणाऱ्या 'होर्मुझ'मधील 'डार्क शिपिंग'चे धक्कादायक रहस्य.केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना सांगितलं की, पलाऊचा झेंडा असलेल्या एमटी सेटेबेलो जहाजावर हल्ला झाला. या घटनेत तिघांचा मृत्यू झाला. तिघेही आधी बेपत्ता होते. त्यापैकी दोघांचे मृतदेह आढळल्यानंतर तिघांचा मृत्यू झाल्याची खात्री झाली. अधिकाऱ्यांना या जहाजावर सुखरुप वाचलेल्या क्रू सदस्यांना तातडीने परत आणलं जावं आणि मृत्यू झालेल्यांचे पार्थिव लवकर मायदेशी आणण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत..जहाजावर हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांची नावेही समोर आली आहेत. यात हिमाचल प्रदेशचा २३ वर्षीय आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया आणि आंध्र प्रदेशातील पटनाला सुरेश यांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की, जहाजावर हल्ला झाला तेव्हा २४ भारतीय क्रू मेंबर होते. ओमानमध्ये अधिकाऱ्यांसोबत मिळून बचावकार्य सुरू आहे. आतापर्यंत २१ भारतीयांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.