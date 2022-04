By

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry Of Health) आज 18 वर्षांवरील व्यक्तींना 10 एप्रिलपासून कोरोना लसीचा बूस्टर (Corona Booster Dose) डोस देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता या 18 वर्षांवरील व्यक्तींच्या बुस्टर डोसचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्डच्या (Covishild) बुस्टर डोससाठी नागरिकांना खासगी रूग्णालयामध्ये 600 रुपये मोजावे लागणार आहेत, अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पूनावाला यांनी शुक्रवारी सांगितले आहे. (Booster Dose For Adults From 10th April)

10 एप्रिल 2022 पासून खाजगी लसीकरण केंद्रांवर देण्यात येणाऱ्या बूस्टरसाठी देशातील 18 वर्षांवरील सर्व व्यक्ती पात्र असणार आहेत. तसेच कोरोना लसीचा दुसरा डोस घेऊन 9 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या व्यक्तींनाच तिसरा डोस दिला जाणार आहे. पूनावाला (Adar Poonawala) यांनी देशातील सर्व प्रौढांसाठी कोरोनाव्हायरसचा बूस्टर डोस उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वेळेवर घेण्यात आलेला निर्णय असल्याचे ते म्हणाले.