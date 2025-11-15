Yogi Government : 'एआय'ने बदलेल उत्तर प्रदेशचे भविष्य; योगी सरकार बनवत आहे स्मार्ट, सक्षम आणि नवोपक्रम आधारित राज्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश (UP) वेगाने भविष्यकालीन तंत्रज्ञान स्वीकारून एका नव्या युगाकडे वाटचाल करत आहे. राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर प्रशासनाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय बदल घडवत आहे. विशेषतः, लहान शेतकऱ्यांच्या जीवनात एआयने एक नवी आशा निर्माण केली आहे. योगी सरकारच्या या धोरणाचे उद्दिष्ट पारंपरिक क्षेत्रांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून ग्रामीण समाजाला सशक्त करणे आहे..एआय-आधारित प्रशासनात उत्तर प्रदेश आघाडीवरनवोपक्रम आणि सहकार्याच्या भावनेला प्रोत्साहन देत, उत्तर प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे, ज्याने प्रशासनात एआय आधारित प्रणालीचा अवलंब केला आहे. हा प्रकल्प जागतिक बँक (World Bank) आणि गूगलच्या (Google) भागीदारीत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे एआय सार्वजनिक सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते, हे सिद्ध झाले आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या धोरणांनी राज्याला डिजिटल परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण बनवले आहे. आज एआय शिक्षण, आरोग्य, नागरी व्यवस्थापन, कृषी आणि सांस्कृतिक सोहळे अशा प्रत्येक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे..Maval Crime : मावळात प्रेमसंबंधातून खुनाची सुपारी; तरुणावर गोळीबार!.स्मार्ट गव्हर्नन्सचे केंद्र 'ICCC'राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये स्थापित केलेले इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (ICCC) हे स्मार्ट गव्हर्नन्सचा कणा बनले आहेत.हे एआय-संचालित केंद्रे वाहतूक नियंत्रण, सुरक्षा पाळत (Surveillance) आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये जलद प्रतिसाद सुनिश्चित करतात. यामुळे नागरी जीवन अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित आणि नागरिक-केंद्रित झाले आहे.उन्नाव बनेल अत्याधुनिक तांत्रिक शिक्षणाचे केंद्रउत्तर प्रदेशात भारताचे पहिले एआय-आधारित बहुविद्याशाखीय विद्यापीठ (Multidisciplinary University) उन्नाव येथे स्थापन केले जात आहे. हे संस्था विद्यार्थ्यांना एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देईल आणि आधुनिक कार्यबल तयार करेल..शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरतेय एआयकृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत ठरत आहे.एआय-संचालित ड्रोन पिकांचे निरीक्षण करतात, पाण्याची गरज जाणून घेतात आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करतात. या स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात वाढ झाली असून शेती पर्यावरण-अनुकूल बनत आहे. लहान शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक शेती (Scientific Farming) स्वीकारण्याचा आत्मविश्वास मिळत आहे..महाकुंभ २०२५: एआय-सज्ज आयोजनाचा जागतिक आदर्शप्रयागराज येथील महाकुंभ २०२५ मध्ये एआयचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्यात आला.कुशल व्यवस्थापन: एआय-सक्षम रिअल-टाईम पाळत, चेहरा ओळख (Facial Recognition) आणि डेटा विश्लेषणाद्वारे कोट्यवधी भाविकांचे कुशल व्यवस्थापन करण्यात आले.हरवले-सापडले' केंद्र: एआय-संचालित 'खोया-पाया' केंद्राने हरवलेली मुले आणि वृद्धांना काही मिनिटांत त्यांच्या कुटुंबांशी जोडले.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने नवोपक्रम, पारदर्शकता आणि विकासाचा जागतिक मानक (Global Standard) स्थापित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.