Yogi Government : 'एआय'ने बदलेल उत्तर प्रदेशचे भविष्य; योगी सरकार बनवत आहे स्मार्ट, सक्षम आणि नवोपक्रम आधारित राज्य

UP Pioneers AI in Governance : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश (UP) आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञान प्रशासनात स्वीकारून डिजिटल परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण बनले असून, जागतिक बँक आणि गूगलच्या भागीदारीने लहान शेतकऱ्यांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश (UP) वेगाने भविष्यकालीन तंत्रज्ञान स्वीकारून एका नव्या युगाकडे वाटचाल करत आहे. राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर प्रशासनाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय बदल घडवत आहे. विशेषतः, लहान शेतकऱ्यांच्या जीवनात एआयने एक नवी आशा निर्माण केली आहे. योगी सरकारच्या या धोरणाचे उद्दिष्ट पारंपरिक क्षेत्रांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून ग्रामीण समाजाला सशक्त करणे आहे.

