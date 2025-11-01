CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशची ‘आकाशभरारी’! फक्त रस्त्यांनी नव्हे, आता आकाशातूनही देशाशी जोडणी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशने हवाई विकासाच्या दिशेने मोठी आणि ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. आता हे राज्य केवळ रस्त्यांमुळे नव्हे, तर हवाई मार्गानेही देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्याशी जलदगतीने जोडले जात आहे..एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ या पाच महिन्यांत उत्तर प्रदेशातील विमानतळांवरून तब्बल ६० लाखांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या १४.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूण हवाई वाहतुकीत उत्तर प्रदेशचा वाटा ३.५२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच, देशातील प्रत्येक ३० वा प्रवासी आता उत्तर प्रदेशातून प्रवास करतो आहे..Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी महाराष्ट्रातील उद्योजकांसोबत केली चर्चा; राज्यात हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव .२०१६-१७ मध्ये राज्यातून सुमारे ६० लाख प्रवासी प्रवास करत होते, तर २०२४-२५ मध्ये ही संख्या १४२ लाखांहून अधिक झाली आहे. म्हणजेच, गेल्या काही वर्षांत हवाई प्रवासात तब्बल १० टक्क्यांहून अधिक वार्षिक वाढ झाली आहे. कोविड काळात ही संख्या ४८ लाखांवर घसरली होती, पण केवळ दोन वर्षांत उत्तर प्रदेशने सर्वात वेगाने भरारी घेतली आहे..राज्यातील काही शहरांनी या वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी आणि गोरखपूर या शहरांनी हवाई प्रवासात नवा वेग दिला आहे. अयोध्येत धार्मिक पर्यटनामुळे प्रवाशांची संख्या २ लाखांवरून ११ लाखांवर गेली. प्रयागराजमध्ये शिक्षण आणि संगम यात्रेमुळे प्रवासी वाढले. वाराणसीत धार्मिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासामुळे प्रवाशांची संख्या ३० लाखांवरून ४० लाखांवर गेली, तर गोरखपूरमध्ये प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रवासात मोठी वाढ झाली आहे..हवाई प्रवाशांसोबतच मालवाहतूक क्षेत्रातही उत्तर प्रदेशने जबरदस्त प्रगती केली आहे. २०१६-१७ पासून २०२४-२५ दरम्यान या क्षेत्रात १९ टक्क्यांची वार्षिक वाढ झाली आहे. लखनऊ विमानतळाने तब्बल २२ हजार मेट्रिक टन माल हाताळला आहे. कानपूर आणि आग्रा येथील औद्योगिक विमानतळांवर अनुक्रमे १६५% आणि २४७% वाढ नोंदवली गेली आहे..या वाढीमुळे उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक शहरे आता आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीचा (International Supply Chain) एक महत्त्वाचा भाग बनत आहेत.आता सगळ्यांचे लक्ष आहे नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे (जेवर विमानतळ). हे विमानतळ सुरू होताच, उत्तर प्रदेशच्या हवाई वाहतुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलेल. हे उत्तर भारतातील सर्वात मोठे हवाई केंद्र (Aviation Hub) ठरणार आहे. यामुळे दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील उद्योगांना थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाण्याचा नवा मार्ग खुला होईल..Invest UP: योगी आदित्यनाथ मुंबई, दिल्लीत उभारणार सॅटेलाईट ऑफिसेस, युपीच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मोठा निर्णय.उत्तर प्रदेश नागरी उड्डयन विभागाचे संचालक ईशान प्रताप सिंह म्हणतात, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा उद्देश आहे की राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हवाई मार्गाने जोडला जावा. त्यामुळे पर्यटन, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होतील.” त्यांच्या मते, ‘कनेक्टेड यूपी, समृद्ध यूपी’ हे मुख्यमंत्री योगी यांचे व्हिजन आता वास्तवात उतरू लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.