CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशची ‘आकाशभरारी’! फक्त रस्त्यांनी नव्हे, आता आकाशातूनही देशाशी जोडणी

Uttar Pradesh Development: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशने हवाई विकासाच्या दिशेने मोठी आणि ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. आता हे राज्य केवळ रस्त्यांमुळे नव्हे, तर हवाई मार्गानेही देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्याशी जलदगतीने जोडले जात आहे.
