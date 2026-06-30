UP: कामगारांच्या मुलांना दरवर्षी मिळणार २५ हजार रुपये! B.Tech, MBBS, MBAसह उच्च शिक्षणासाठी सरकारची मदत

उत्तर प्रदेशातील नोंदणीकृत कामगार, विणकर आणि श्रमिक कुटुंबांतील मुलांना उच्च व तंत्रशिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारने ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना’ प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे.उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून चालवली जाणारी ही योजना कामगारांच्या मुलांना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देते..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली २०१७ पासून राज्यातील श्रम कल्याण योजनांना अधिक गती देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, मंजूर झालेली मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.अभ्यासक्रमानुसार मिळणारी आर्थिक मदतया योजनेत व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.पदवी अभ्यासक्रमासाठी:बी.टेक, एमबीबीएस, बीबीए, बीसीए, एमबीए यांसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी दरवर्षी २५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते..पदविका अभ्यासक्रमासाठी:पॉलिटेक्निक आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी दरवर्षी १५ हजार रुपयांचे सहाय्य दिले जाते.प्रमाणपत्र आणि आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी:या अभ्यासक्रमांसाठी दरवर्षी १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.योजनेसाठी पात्रतेचे निकषकामगार नोंदणी आवश्यक:अर्ज करणारा विद्यार्थी उत्तर प्रदेशातील नोंदणीकृत कामगाराचा मुलगा किंवा मुलगी असणे आवश्यक आहे. पालकांची उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण मंडळाकडे नोंदणी असणे बंधनकारक आहे..Maharashtra TET Paper Leak : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) पेपरफुटीचे बिहार कनेक्शन; मास्टरमाईंडच्या पत्नीला पाटण्यातून अटक.उत्पन्न मर्यादा:पालकांचे मासिक उत्पन्न (मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यासह) २४ हजार ते २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश:विद्यार्थी सरकारी किंवा शासनमान्य खासगी संस्थेत तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला असावा.मुलांची मर्यादा:एका कामगार कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. तसेच हा लाभ एका अभ्यासक्रमासाठी एकदाच दिला जातो..अर्ज कसा करावा?इच्छुक विद्यार्थी उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. प्रथम नवीन नोंदणी करून संबंधित योजना निवडावी लागते. अर्ज भरल्यानंतर कामगार विभागाकडून त्याची पडताळणी केली जाते.अर्जाची सद्यस्थितीही ऑनलाइन माध्यमातून तपासता येते. ऑनलाइन अर्ज करण्यात अडचण येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा कामगार कार्यालयांमध्ये मदत उपलब्ध आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.आवश्यक कागदपत्रेपालकांचे श्रम नोंदणी प्रमाणपत्रविद्यार्थी आणि पालकांचे ओळखपत्रउत्पन्न प्रमाणपत्रमहाविद्यालय प्रवेशाचा पुरावा आणि शुल्क भरल्याची पावतीबँक खात्याचा तपशील आणि पासबुक प्रतपासपोर्ट आकाराचे छायाचित्ररहिवासी प्रमाणपत्रलागू असल्यास जात प्रमाणपत्रया योजनेमुळे उत्तर प्रदेशातील श्रमिक कुटुंबांतील हजारो विद्यार्थ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाची संधी मिळत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण थांबू नये, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना तरुणांना करिअर घडवण्यासाठी मोठा आधार देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.