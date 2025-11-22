UP Apprenticeship Scheme: युपीतील बीए, बीएससीच्या विद्यार्थ्यांनाही आता अप्रेंटिसशिपची संधी; मिळणार ९ हजार मानधन

उत्तर प्रदेशातील विविध विद्यापीठे आणि डिग्री कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आता अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) करता येणार आहे. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षण) सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदवी शिक्षणासोबतच उद्योग आणि कंपन्यांमध्ये काम करण्याचा अनुभव घेता येईल. या निर्णयामुळे आतापर्यंत फक्त तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळत असलेली ही सुविधा उच्च शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे..अभ्यासासोबत अनुभवाची कमाईया योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कंपन्यांकडून ९ हजार रुपये मानधन (Stipend) दिले जाईल. विशेष म्हणजे, या ९ हजार रुपयांपैकी १ हजार रुपयांची प्रतिपूर्ती (Reimbursement) राज्य सरकार त्या कंपन्यांना करेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि कंपन्यांनाही प्रोत्साहन मिळेल..Kolhapur Shivaji University: पदव्युत्तर अभ्यासकेंद्रांना कुलूप, अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी महाविद्यालयांचा प्रस्ताव .उच्च शिक्षण विभाग आता ही योजना मोठ्या स्तरावर लागू करत आहे. 'नॅशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम' अंतर्गत नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांचा डेटा एनआयसी (NIC) मार्फत उपलब्ध करून दिला जाईल. जे विद्यार्थी अप्रेंटिसशिपसाठी ऑनलाइन अर्ज करतील, त्यांचे आधार सत्यापनही ऑनलाइनच केले जाईल. त्यानंतर अप्रेंटिसशिपसाठी निवड झालेल्या कंपन्यांच्या खात्यात सरकारकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम (१ हजार रुपये) पाठवली जाईल..योजनेसाठी १०० कोटींचा निधीही योजना प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे लागू व्हावी यासाठी एनआयसी पोर्टलवर एक खास डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी १०० कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे..सध्या तांत्रिक शिक्षण संस्थांमधील डिप्लोमा विद्यार्थ्यांना ८ हजार रुपये, तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ९ हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्याचप्रमाणे, आता बीए, बीएससी, बीकॉमसह विविध अभ्यासक्रमांच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही कंपन्या नियमांनुसार मानधन देतील. अनेक दिवसांपासून उच्च शिक्षण विभागातील विद्यार्थी या योजनेच्या सुरू होण्याची वाट पाहत होते..JEE NEET Exam : ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर ५०’चा प्रस्ताव सादर; ‘जेईई’, ‘नीट’च्या तयारीसाठी फायदा.कंपनीला २४ तासांत रक्कम मिळणारया योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालक आणि डीडीओ (DDO) यांच्या ई-स्वाक्षरीने (E-Sign) जारी केलेल्या यादीनुसार पोर्टलवर बिल-व्हाउचर तयार होईल आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत प्रतिपूर्तीची रक्कम थेट कंपनीच्या खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रशिक्षण सहजपणे पूर्ण करता येईल, तसेच कंपन्यांकडून त्यांना वेळेवर मानधनही मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.