UP Apprenticeship Scheme: युपीतील बीए, बीएससीच्या विद्यार्थ्यांनाही आता अप्रेंटिसशिपची संधी; मिळणार ९ हजार मानधन

Introduction to the New UP Apprenticeship Scheme: उत्तर प्रदेशातील विविध विद्यापीठे आणि डिग्री कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आता अप्रेंटिसशिप करता येणार आहे. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षण) सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील विविध विद्यापीठे आणि डिग्री कॉलेजेसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आता अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) करता येणार आहे. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षण) सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदवी शिक्षणासोबतच उद्योग आणि कंपन्यांमध्ये काम करण्याचा अनुभव घेता येईल. या निर्णयामुळे आतापर्यंत फक्त तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळत असलेली ही सुविधा उच्च शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार आहे.

