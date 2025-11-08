UP Government: १ कोटी रुपये कर्ज आणि ५० टक्के सबसिडी! फक्त पाळा शेळ्या; युपी सरकारची ही योजना आहे फायद्याची

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार ग्रामीण भागाचा विकास, स्वयंरोजगार आणि राज्यात पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. याच क्रमात, युपी सरकारची एक योजना सध्या खूप चर्चेत आहे—ती म्हणजे 'उत्तर प्रदेश शेळीपालन योजना २०२५' (Uttar Pradesh Bakri Palan Yojana 2025)..या योजनेतून पशुपालकांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते आणि विशेष म्हणजे सरकारकडून एकूण खर्चावर ५० टक्केपर्यंत सबसिडी (Subsidy) दिली जाते. शेळीपालन हा कमी खर्चात अधिक नफा देणारा व्यवसाय मानला जातो..Government Job: महाराष्ट्रात ९३८ सरकारी पदांसाठी भरती; २७ ऑक्टोबरपर्यंतच अर्ज करता येणार, जाणून घ्या प्रक्रिया....काय आहे युपी सरकारची शेळीपालन योजना?युपी सरकारच्या या शेळीपालन योजनेअंतर्गत राज्यातील पशुपालकांना शेळीपालन युनिट (फार्म) सुरू करण्यासाठी बँकेकडून २० लाख ते १ कोटी रुपये पर्यंत कर्ज दिले जाते.योजनेची सुरुवात: योगी सरकारने ही योजना सन २०२३ मध्ये सुरू केली.सर्वांत मोठा फायदा: या योजनेच्या एकूण खर्चावर सरकारकडून थेट ५० टक्के अनुदान (सबसिडी) दिले जाते..शेळीपालन एक फायद्याचा व्यवसाय!सरकारचा विश्वास आहे की, या योजनेमुळे उत्तर प्रदेशात पशुपालनाला मोठी चालना मिळेल. शेळीपालन हा कमी खर्चात मोठा फायदा देणारा व्यवसाय असल्यामुळे सरकार यावर विशेष लक्ष देत आहे.आर्थिक मदत: या योजनेतून पशुपालकांना जबरदस्त आर्थिक मदत मिळते.रोजगार संधी: बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.सशक्तीकरण: ग्रामीण भागाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि महिला आत्मनिर्भर बनतील..अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक बाबीजर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करण्याचा विचार करत असाल, तर खालील महत्त्वाच्या गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:निवासी: अर्ज करणारी व्यक्ती युपीची रहिवासी असावी.प्रशिक्षण: अर्जदाराला पशुपालनाचे प्रशिक्षण (Training) घेणे आवश्यक आहे.जागा: शेळीपालनासाठी अर्जदाराकडे पुरेशी जमीन आणि इतर आवश्यक व्यवस्था असावी.बँक खाते: अर्जदाराचे बँक खाते सक्रिय असावे..अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेशेळीपालन योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जवळ असणे आवश्यक आहे:आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला (आय प्रमाण पत्र).बँक खाते पासबुक आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो.शेळीपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.जमिनीचे कागदपत्रे आणि प्रकल्पाचा अहवाल (Project Report).जर बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर बँकेचे संमती पत्र (सहमती पत्र).टीप: जर तुम्ही प्रकल्पासाठी निवडले गेलात, तर तुम्हाला शेळीपालनाचे प्रशिक्षणही दिले जाईल..Government Job: महाराष्ट्रात ९३८ सरकारी पदांसाठी भरती; २७ ऑक्टोबरपर्यंतच अर्ज करता येणार, जाणून घ्या प्रक्रिया....योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?या योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकता.ऑनलाईन अर्ज: ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी युपी सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in/ वर जाऊन तुमचे नोंदणीकरण (Registration) करावे लागेल.ऑफलाईन अर्ज: ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील पशुपालन विभागात संपर्क साधावा लागेल. तिथे तुम्हाला या योजनेचा अर्ज (फॉर्म) मिळेल, तो भरून जमा करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.