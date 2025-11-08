देश

UP Government: १ कोटी रुपये कर्ज आणि ५० टक्के सबसिडी! फक्त पाळा शेळ्या; युपी सरकारची ही योजना आहे फायद्याची

Bakri Palan Yojana 2025: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार ग्रामीण भागाचा विकास, स्वयंरोजगार आणि राज्यात पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार ग्रामीण भागाचा विकास, स्वयंरोजगार आणि राज्यात पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. याच क्रमात, युपी सरकारची एक योजना सध्या खूप चर्चेत आहे—ती म्हणजे 'उत्तर प्रदेश शेळीपालन योजना २०२५' (Uttar Pradesh Bakri Palan Yojana 2025).

