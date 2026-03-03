देश
Crime News : तरूणपणी केला गुन्हा, म्हातारपणी झाली अटक; पोलिसांच्या जाळ्यात ३० वर्षांनतर असा अडकला फरार आरोपी
Uttar Pradesh Fugitive Arrest : आरोपीने घर विकून मध्य प्रदेशात वेश बदलून वास्तव्य केले, मात्र तो गुपचूप बांदा येथे येत होता. केन नदीच्या पुलाजवळ मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि पथकाला बक्षीस देखील जाहीर झाले.
उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यातील पोलिसांना तीन दशकांहून अधिक काळ फरार असलेल्या एका आरोपीला अटक करण्यात यश आले आहे. स्योदा गावातील रहिवासी मुनावरवर १९८८ मध्ये दरोड्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा खटला न्यायालयात प्रलंबित होता, परंतु तो खटल्यादरम्यान फरार झाला.