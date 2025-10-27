Uttar Pradesh Tourism: नोव्हेंबरमध्ये फिरायला जाण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील 'या' जागा सर्वोत्तम! कुटुंबासोबत करा सहलीचे नियोजन

नोव्हेंबर महिन्यात तुम्ही जर कुठेतरी फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर उत्तर प्रदेशमध्ये यासाठी अनेक सुंदर जागा उपलब्ध आहेत. या महिन्यात इथले हवामान खूप आल्हाददायक असते..आता हळूहळू हवामानात बदल जाणवत आहे. उन्हाळ्याच्या त्रासातून काहीशी सुटका मिळाली आहे. या हंगामाला 'गुलाबी थंडी' असेही म्हणतात, ज्यात सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळी छान थंडी जाणवते. हा काळ फिरण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. नोव्हेंबरमध्ये तुम्ही उत्तर प्रदेशातील खालील ठिकाणांना भेट देऊन तुमच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत किंवा कुटुंबासोबत सहलीचे नियोजन करू शकता:. वाराणसी (Varanasi)वाराणसी हे एक अतिशय सुंदर आणि पवित्र ठिकाण आहे. हे शहर भगवान शंकराचे शहर म्हणूनही ओळखले जाते.• काय पहाल: येथील प्राचीन मंदिरे आणि त्यांच्या इतिहासाव्यतिरिक्त, गंगा नदीच्या घाटांवर बसून तुम्हाला मनःशांतीचा अनुभव घेता येईल.• प्रमुख ठिकाणे: तुम्ही काशीचे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, बटुक भैरव मंदिर आणि तुलसी मनसा मंदिराला भेट देऊ शकता. याव्यतिरिक्त, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, रामनगर किल्ला, भारत कला भवन संग्रहालय आणि विश्वनाथ स्ट्रीट यांसारख्या ठिकाणांनाही भेट द्या. गंगा नदीवरील संध्याकाळची आरती हा येथील मुख्य आकर्षण बिंदू आहे.. प्रयागराज (Prayagraj / पूर्वीचे अलाहाबाद)या शहराला काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अलाहाबाद या नावाने ओळखले जात होते, पण आता शहराचे नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आले आहे.• विशेषता: नोव्हेंबरमध्ये तुम्ही कुटुंबासोबत प्रयागराजला भेट देऊ शकता. या ठिकाणी गंगा, यमुना आणि सरस्वती या तीन नद्यांचा पवित्र संगम (त्रिवेणी) होतो.• प्रमुख ठिकाणे: येथे दरवर्षी कुंभमेळा आणि दर बारा वर्षांनी महाकुंभमेळा आयोजित केला जातो. प्रयागराजचा किल्ला, प्रयागराजचे जवाहर तारांगण, अशोकस्तंभ, वेणी माधव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर आझाद पार्क, खुसरो बाग आणि संगम घाट ही येथे भेट देण्यासाठी काही प्रमुख ठिकाणे आहेत..October Trip: ऑक्टोबर ट्रिपसाठी बेस्ट डेस्टिनेशन्स! इतिहास, श्रद्धा आणि निसर्ग अनुभवण्यासाठी या ५ ठिकाणांना नक्की भेट द्या. चुका बीच चुका बीच हे उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत जिल्ह्याच्या बाहेरील भागात आहे. हे ठिकाण शारदा सागर धरणाच्या (Sarda Sagar Dam) किनाऱ्यावर हिरव्यागार जंगलांच्या मध्यभागी वसलेले आहे, ज्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे.• नैसर्गिक सौंदर्य: जर तुम्हाला समुद्राच्या किनाऱ्यावर जाण्याची इच्छा असेल, तर तुम्ही उत्तर प्रदेशातील चुका बीचला भेट देऊ शकता.• काय पहाल: येथे तुम्हाला सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे अप्रतिम दृश्ये पाहायला मिळतील. याशिवाय, विविध रोमहर्षक साहसी उपक्रम (Adventure Activities) करण्याची संधीही मिळू शकते. निसर्गाच्या सान्निध्यात शांत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.