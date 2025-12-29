Buland Darwaza world’s highest gateway

Fattehpuri Sikri Tourism: यूपीत जाऊन फक्त ताजमहाल पाहताय? जगातील सर्वात उंच प्रवेशद्वाराला नक्की भेट द्या, असा आहे इतिहास

Buland Darwaja History: उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या फत्तेपूर सिक्री येथील 'बुलंद दरवाजा' आजही पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे.
Things to see in Fatehpur Sikri: उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या फत्तेपूर सिक्री येथील 'बुलंद दरवाजा' आजही पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. मुघल सम्राट अकबर याने १६०२ मध्ये या भव्य वास्तूची निर्मिती केली होती.

