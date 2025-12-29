देश

यूपीत जाऊन फक्त ताजमहाल पाहताय? जगातील सर्वात उंच प्रवेशद्वाराला नक्की भेट द्या, असा आहे इतिहास

उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या फत्तेपूर सिक्री येथील 'बुलंद दरवाजा' आजही पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे.
fatehpur Buland Darwaza

fatehpur Buland Darwaza

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या फत्तेपूर सिक्री येथील 'बुलंद दरवाजा' आजही पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. मुघल सम्राट अकबर याने १६०२ मध्ये या भव्य वास्तूची निर्मिती केली होती.

