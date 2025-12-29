यूपीत जाऊन फक्त ताजमहाल पाहताय? जगातील सर्वात उंच प्रवेशद्वाराला नक्की भेट द्या, असा आहे इतिहास

उत्तर प्रदेशातील आग्रा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या फत्तेपूर सिक्री येथील 'बुलंद दरवाजा' आजही पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे. मुघल सम्राट अकबर याने १६०२ मध्ये या भव्य वास्तूची निर्मिती केली होती..गुजरातवर मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाची आठवण म्हणून हा दरवाजा उभारण्यात आला असून, तो पूर्ण होण्यासाठी तब्बल १२ वर्षांचा कालावधी लागला होता. लाल दगड आणि पांढऱ्या संगमरवरी दगडाचा वापर करून बनवलेली ही वास्तू आजही तितकीच मजबूत आणि दिमाखदार दिसते..या दरवाजाची भव्यता अशी आहे की, जमिनीपासून याची उंची ५३.६३ मीटर असून रुंदी ३५ मीटर आहे. मुख्य दरवाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी ४२ पायऱ्या चढून जावे लागते. या दरवाजाच्या स्तंभांवर आणि दर्शनी भागावर कुराणमधील वचने कोरलेली आहेत.विशेष म्हणजे, अकबराच्या धार्मिक सहिष्णुतेचे दर्शन घडवणारे बायबलमधील काही संदेशही या वास्तूवर पाहायला मिळतात. हा दरवाजा पारशी वास्तुशिल्पाचा एक उत्तम नमुना मानला जातो आणि त्याच्या दरवाज्यावर लावलेल्या घोड्याच्या नाला आजही प्राचीन श्रद्धेची साक्ष देतात..बुलंद दरवाजातून आत शिरल्यानंतर समोरच प्रसिद्ध सुफी संत शेख सलीम चिस्ती यांची दर्गा आणि भव्य जामा मशीद पाहायला मिळते. प्राचीन काळी या दरवाजाचा उपयोग फत्तेपूर सिक्रीच्या संरक्षणासाठी आणि रक्षकांना उभे करण्यासाठी केला जात असे..आजही जगभरातून लाखो पर्यटक या अवाढव्य वास्तूची वास्तुकला पाहण्यासाठी आणि इथल्या शांत अनुभवासाठी गर्दी करतात. विमानाने, रेल्वेने किंवा रस्तेमार्गे आग्रा येथे पोहोचून या ऐतिहासिक ठेव्याचा आनंद घेता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.