Project Manager Arrest : थेट CMO कार्यालयातून फरफटत नेलं! 2 लाखांची लाच घेताना प्रोजेक्ट मॅनेजर रंगेहाथ पकडला; पहा थरारक व्हिडिओ

Bribery Case in Uttar Pradesh : पोस्टिंगच्या नावाखाली लाचखोरीचा सौदा उघडकीस आला असून, २ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी एका प्रोजेक्ट मॅनेजरला अटक करण्यात आली आहे. दक्षता पथकाने ही कारवाई करत आरोपीला थेट सीएमओ कार्यालयातून फरफटत बाहेर काढले..उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे दक्षता पथकाने भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी मोहीम राबवत कुटुंब कल्याण विभागातील प्रोजेक्ट मॅनेजरला रंगेहाथ पकडले. या घटनेमुळे सीएमओ कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सीएमओ कार्यालयात कार्यरत असलेले प्रोजेक्ट मॅनेजर जितेश सोनी यांना झाशी येथील १२ सदस्यीय दक्षता पथकाने एका हॉटेलमध्ये २ लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले. पोस्टिंग आणि बदली करून देण्याच्या बदल्यात त्यांनी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप आहे..प्रकरण नेमके कसे घडले?पीडित मिराज मोहम्मद यांनी सांगितले की, ते पूर्वी कबराई येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची बदली पानवाडी येथील केंद्रात करण्यात आली. दरम्यान, सीएमओ सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी पैसे दिल्यास पुन्हा कबराई येथे बदली होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू होती..असा आरोप आहे की, जितेश सोनी यांनी सुरुवातीला ३.५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, शेवटी २ लाख रुपयांवर सौदा ठरला. यानंतर दक्षता पथकाने सापळा रचत आरोपीला राघव हॉटेलच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये पैसे घेण्यासाठी बोलावले. पैसे स्वीकारताच आधीपासूनच तैनात असलेल्या पथकाने त्याला तात्काळ अटक केली..सध्या दक्षता पथक आरोपीची चौकशी करत असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. या प्रकरणात इतर कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील इतर सरकारी विभागांमध्येही खळबळ माजली असून, भ्रष्टाचाराविरोधात कडक संदेश दिला गेला आहे.