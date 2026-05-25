Uttar Pradesh Ghat Accidents: उत्तर प्रदेशमध्ये गंगा स्नानादरम्यान मोठा अपघात, १२ जण बुडाले; ५ भाविकांचा मृत्यू

UP Ganga Drowning Accident: उत्तर प्रदेशातील बदायूं जिल्ह्यात 'गंगा दशहरा'निमित्त गंगा नदीत पवित्र स्नानासाठी गेलेल्या भाविकांवर काळाने घाला घातला आहे. सोमवार, २५ मे २०२६ रोजी दोन वेगवेगळ्या घाटांवर झालेल्या भीषण अपघातात एकूण १२ भाविक खोल पाण्यात बुडाले. यापैकी ५ जणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे..जिल्हा प्रशासनाने अनेक तास राबवलेल्या बचाव मोहिमेनंतर ५ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर ६ जणांना स्थानिक जीवरक्षकांनी वेळेत सुरक्षित बाहेर काढले असून १ चिमुरडी अद्यापही बेपत्ता आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..पहिली मोठी दुर्घटना कछला गंगा घाटावरील मुख्य स्नानाच्या ठिकाणापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर घडली. हाथरस जिल्ह्यातील सादाबाद पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या कानू गावचे रहिवासी ओमवीर हे त्यांचे नातेवाईक नेत्रपाल (रा. पिछौता गाव) यांच्यासोबत गंगा स्नानासाठी आले होते. नदीत आंघोळ करत असताना ओमवीर यांचा १६ वर्षांचा मुलगा निलेश आणि नेत्रपाल यांची १७ वर्षांची मुलगी शिखा हे दोघे खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने वाहून जाऊ लागले.त्यांना वाचवण्यासाठी ओमवीर, त्यांचा मोठा मुलगा सर्वेश आणि नातेवाईक श्यामवीर यांची पत्नी वर्षा यांनीही पाण्यात उड्या घेतल्या, मात्र तेही बुडू लागले. घाटावर उपस्थित असलेल्या स्थानिक जीवरक्षकांनी तत्परता दाखवत ओमवीर, सर्वेश आणि वर्षा या तिघांना सुरक्षितपणे पाण्यातून बाहेर काढले, मात्र निलेश आणि शिखा हे दोघे पाण्यात बेपत्ता झाले. प्रशासनाने शोधमोहीम राबवून निलेशचा मृतदेह बाहेर काढला, मात्र शिखा हिचा उशिरापर्यंत शोध लागलेला नाही..कछला घाटावर इतर दोघांचाही मृत्यूयाच घाटावर दुसऱ्या एका घटनेत हाथरस जिल्ह्यातील मुढसान गावचा रहिवासी असलेला २० वर्षीय रोहित आणि बदायूं जिल्ह्यातील सिरसा दबरई गावचा राजकुमार या दोघांचाही गंगा स्नानादरम्यान बुडून मृत्यू झाला. पोलिसांनी या दोन्ही तरुणांचे मृतदेह बाहेर काढले, मात्र नातेवाईकांनी मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला..अटैना घाटावरील दुसरी घटनादुसरी दुर्घटना उसहैत पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या अटैना घाटावर घडली. येथे मैनपुरी जिल्ह्यातील भोगांव परिसरातील हुसैनपुर गावचा रहिवासी असलेला १९ वर्षीय तरुण पिंटू हा गंगा स्नानादरम्यान खोल पाण्यात वाहून गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला.तसेच, फर्रुखाबाद जिल्ह्यातील कंपिल क्षेत्रातील नुनैरा गावचा रहिवासी असलेला १८ वर्षीय अनुपम हा आपल्या मामासोबत नदीत आंघोळ करत असताना अचानक खोल पाण्यात गेला आणि बुडाला. पोलिसांनी या दोन्ही तरुणांचे मृतदेह नदीतून बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवले आहेत.