UP : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या नियमांत बदल; अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचाही समावेश, अर्ज कसा करायचा?

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू आणि बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारची मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सुरू आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये नुकतीच सुधारणा करण्यात आली असून, समाजातील काही नव्या घटकांचाही लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे..अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनाही मिळणार घरराज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनाही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अशा व्यक्तींना सुरक्षित निवारा मिळण्याबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक आधारही मिळणार आहे..या घटकांना प्राधान्ययोजनेअंतर्गत घरांचे वाटप करताना काही प्रवर्गांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये—विधवा महिलादिव्यांग व्यक्तीअनुसूचित जमातीतील कुटुंबेपूर, भूकंप किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित कुटुंबेगंभीर आजारांनी ग्रस्त पात्र गरीब कुटुंबे यांचा समावेश आहे.स्वतःची जमीन नसल्यासही मिळणार लाभलाभार्थ्याच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर, कच्च्या घराच्या जागेवर किंवा झोपडी असलेल्या जागेवर पक्के घर बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.ज्या पात्र कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांना ग्रामसभा आणि प्रशासनामार्फत प्रथम घरासाठी मोफत जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. जमीन लाभार्थ्याच्या नावावर झाल्यानंतरच घर बांधण्यासाठीचा निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. .अर्ज कसा करायचा?योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी आपल्या गावातील ग्रामप्रधान किंवा ग्रामपंचायत सचिव यांच्याशी संपर्क साधावा.तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह विकासखंड कार्यालयात अर्ज सादर करता येईल. शासनाकडून वेळोवेळी सर्वेक्षण करूनही पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते. यादीत नाव नसल्यास नवीन अर्ज करता येतो. .आवश्यक कागदपत्रेअर्जासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.आधार कार्डरेशन कार्ड (बीपीएल किंवा अंत्योदय)उत्पन्नाचा दाखलाजात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)निवासाचा दाखलाबँक खाते तपशीलपासपोर्ट आकाराचा फोटोविशेष प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र, जसे की दिव्यांग प्रमाणपत्र, विधवा असल्याचा दाखला किंवा अॅसिड हल्ल्यातील पीडित असल्याचे प्रमाणपत्र.या बदलांमुळे ग्रामीण भागातील अधिकाधिक गरजू कुटुंबांना सुरक्षित निवारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांच्या जीवनमानातही सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.