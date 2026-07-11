देश

UP : मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या नियमांत बदल; अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचाही समावेश, अर्ज कसा करायचा?

उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू आणि बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारची मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सुरू आहे.
cm awas yojna for acid attack victims

cm awas yojna for acid attack victims

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू आणि बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारची मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सुरू आहे. या योजनेच्या नियमांमध्ये नुकतीच सुधारणा करण्यात आली असून, समाजातील काही नव्या घटकांचाही लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

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Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
acid attack incidents
housing scheme beneficiaries