Holi Holiday: मोठी बातमी! होळीपूर्वी पगार होणार; ३ दिवस सुट्टी मिळणार, कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

२०२६ च्या होळी सणापूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रजा आणि पगाराबाबत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार होळीपूर्वी मिळतील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आउटसोर्स केलेले कामगार, कंत्राटी कामगार, स्वच्छता कामगार इत्यादींसह सर्व कर्मचाऱ्यांना होळीपूर्वी मिळतील याची खात्री करण्याचे आवाहन केले..मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, या संदर्भात कोणतीही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. २८ फेब्रुवारी हा शनिवार कामकाजाचा दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. ३ मार्च रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांना सुट्टी असेल. २, ३ आणि ४ मार्च रोजी होळीची सुट्टी असेल. आजपासून आठवड्यातून पाच दिवस उघडी असलेली सरकारी कार्यालये पाच दिवस बंद राहतील अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली..मुख्यमंत्री योगी यांचा हा निर्णय सर्वसमावेशक पद्धतीने, कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेषतः त्रासदायक असलेल्या विलंबाच्या पूर्वीच्या तक्रारींचे निराकरण करतो. यामुळे कुटुंबे तणावाशिवाय सण साजरे करू शकतील याची खात्री होते. कोणत्याही चुकांना अधिकाऱ्यांनी शून्य सहनशीलता दाखवावी असे निर्देश मुख्यमंत्री योगी यांनी दिले आहेत. होळीसारख्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये जबाबदार प्रशासनाचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न कायम ठेवण्यासाठी कठोर अंमलबजावणीचे आश्वासन देण्यात आले आहे..१० मार्चपर्यंत आपल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती न देणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारीचा पगार दिला जाईल. परंतु ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत तपशील न देणाऱ्या ४७८१६ कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई देखील केली जाईल. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल यांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कर्मचाऱ्यांना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत त्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती द्यावी लागणार होती..