Holi Holiday: मोठी बातमी! होळीपूर्वी पगार होणार; ३ दिवस सुट्टी मिळणार, कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

UP Employees Holi Holiday: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार होळीपूर्वी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३ मार्च रोजीही सुट्टी जाहीर केली आहे.
२०२६ च्या होळी सणापूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रजा आणि पगाराबाबत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार होळीपूर्वी मिळतील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आउटसोर्स केलेले कामगार, कंत्राटी कामगार, स्वच्छता कामगार इत्यादींसह सर्व कर्मचाऱ्यांना होळीपूर्वी मिळतील याची खात्री करण्याचे आवाहन केले.

