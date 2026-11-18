उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी लखनौ येथे आयोजित ‘उत्तराखंड महोत्सवा’त सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेश हा उत्तराखंडचा सख्खा भाऊ असल्याचे सांगत दोन्ही राज्यांमधील सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिक नात्यावर भर दिला. तसेच ‘गंगा एक्स्प्रेसवे’ हरिद्वारपर्यंत जोडण्याची विनंती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केल्याची माहिती त्यांनी दिली..या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री धामी यांच्या हस्ते उत्तराखंड महापरिषदेच्या पंचांगाचे प्रकाशन करण्यात आले. लखनौमध्ये स्थायिक असलेल्या उत्तराखंडी नागरिकांनी या महोत्सवात सहभाग घेतला.गंगा एक्स्प्रेसवे हरिद्वारपर्यंत जोडण्याची मागणीउत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांच्यातील संबंध केवळ भौगोलिक किंवा प्रशासकीय नसून दोन्ही राज्यांचे सांस्कृतिक आणि भावनिक नातेही घट्ट असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश हा उत्तराखंडचा ‘सहोदर भाई’ असल्याचे नमूद करत दोन्ही राज्यांची प्रगती एकमेकांशी जोडलेली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.उत्तर प्रदेशमध्ये रस्ते, एक्स्प्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि विमानतळांच्या विकासासाठी काम सुरू असल्याचा उल्लेख करत धामी म्हणाले की, गंगा एक्स्प्रेसवे हरिद्वारपर्यंत जोडल्यास उत्तराखंडच्या पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेला लाभ होऊ शकतो. यासाठी आपण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना विनंती केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले..प्रवासी उत्तराखंडी नागरिकांना मूळ गावांच्या विकासाचे आवाहनदेश-विदेशात स्थायिक झालेल्या उत्तराखंडी नागरिकांनी आपल्या मातृभूमीशी नाते कायम ठेवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री धामी यांनी केले. आपली बोलीभाषा, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.प्रवासी उत्तराखंडी हे राज्याची अमूल्य संपत्ती असल्याचे सांगत त्यांचे ज्ञान, कौशल्य आणि गुंतवणूक राज्याच्या विकासासाठी उपयोगी पडावी, यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून ‘प्रवासी उत्तराखंडी संमेलना’चे आयोजन केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रवासी नागरिकांनी आपल्या मूळ गावांच्या विकासाबरोबरच स्थानिक उत्पादने आणि पर्यटनाच्या प्रसारातही सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले..केदारनाथ आणि बदरीनाथमधील विकासकामांचा उल्लेखउत्तराखंडमधील धार्मिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांची माहिती देताना धामी यांनी केदारनाथ धामच्या पुनर्निर्माणाचा आणि बदरीनाथ धामच्या मास्टर प्लॅनचा उल्लेख केला. या प्रकल्पांमुळे भाविकांसाठी सुविधा विकसित होत असून राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.या महोत्सवाच्या माध्यमातून उत्तराखंडची संस्कृती, परंपरा आणि विकासाचे प्रयत्न प्रवासी नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.