Cabinet Meeting: राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! गव्हावरील किमान आधारभूत किंमत वाढवली; आता दर किती मिळणार?

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथील लोक भवनात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३५ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत अन्न व पुरवठा विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यावर्षी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ₹२,५८५ निश्चित करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल ₹१६० ने अधिक आहे. राज्यात गव्हाची खरेदी ३० मार्च २०२६ ते १५ जून २०२६ या कालावधीत सुरू होईल. सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ६,५०० खरेदी केंद्रे स्थापन केली जातील..मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अशी घोषणा करण्यात आली की, भारतीय अन्न महामंडळ, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, प्रांतीय सहकारी महासंघ, विभागीय सहकारी महासंघ, उत्तर प्रदेश राज्य गोदाम महामंडळ, राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ या आठ संस्थांमार्फत खरेदीचे व्यवस्थापन केले जाईल. या संस्था शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी करतील..योगी मंत्रिमंडळाने ऊर्जा विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णयही घेतले. यामध्ये घाटमपूर वीज प्रकल्पात तीन ६६०-मेगावॅट क्षमतेच्या युनिट्सच्या स्थापनेचा समावेश होता. यापैकी दोन युनिट्स आधीच कार्यान्वित झाली असून, तिसरे लवकरच कार्यान्वित होईल. झारखंडमधील दुमका येथील पाचवारा कोळसा खाण २०१६ मध्ये या प्रकल्पासाठी वाटप करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाने कोळसा खाणीच्या विकासासाठी २,२४२.९० कोटी रुपयांच्या रकमेला मंजुरी दिली. घाटमपूर वीज प्रकल्प हा केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त उपक्रम आहे..बैठकीत अशी घोषणा करण्यात आली की, अयोध्यानंतर आता गोरखपूरला सौर शहर म्हणून विकसित केले जाईल. चिलुआताल येथे २० मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल. हा प्रकल्प कोल इंडिया लिमिटेडद्वारे उभारला जाईल. राज्यात आधीच दोन तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प आहेत: औरैया येथे एनटीपीसीचा २०-मेगावॅट क्षमतेचा आणि खुर्जा येथे टीएचडीसीचा ११ मेगावॅट क्षमतेचा. गोरखपूर येथील तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प कोल इंडिया लिमिटेडद्वारे उभारला जाईल..जिल्हा मुख्यालय नगरपालिकांना स्मार्ट बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या 'नवयुग पालिका योजने'ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही योजना राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमधील १७ महानगरपालिका वगळता सर्व ५८ जिल्हा मुख्यालयांमध्ये राबवली जाईल. उत्तर प्रदेश खाजगी व्यवसाय पार्क विकास योजना २०२५ च्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. .या धोरणांतर्गत, सरकार विनामूल्य जमीन वाटप करेल, खाजगी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करेल आणि जमिनीची किंमत ४५ वर्षांच्या कालावधीत वसूल करेल. मंत्रिमंडळाने संभल जिल्ह्यात एकात्मिक उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पात गंगा द्रुतगती मार्गालगतच्या संभल भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २४२.४२ कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा समावेश आहे.