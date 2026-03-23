Cabinet Meeting: राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! गव्हावरील किमान आधारभूत किंमत वाढवली; आता दर किती मिळणार?

UP News: मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने गहू खरेदी, वीज निर्मिती आणि सौर प्रकल्पांसंदर्भात एक मोठा आराखडा तयार केला आहे.
Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथील लोक भवनात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३५ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत अन्न व पुरवठा विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यावर्षी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ₹२,५८५ निश्चित करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल ₹१६० ने अधिक आहे. राज्यात गव्हाची खरेदी ३० मार्च २०२६ ते १५ जून २०२६ या कालावधीत सुरू होईल. सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ६,५०० खरेदी केंद्रे स्थापन केली जातील.

