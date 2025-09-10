Uttar Pradesh : नेपाळमधील अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर CM योगी ऍक्शन मोडवर;पोलिसांना दिले आदेश

CM Yogi in Action Amid Nepal Conflict सध्या नेपाळमध्ये अशांततेचे वातावरण आहे. नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. तर सरकारविरूद्ध बंड पुकारलेल्या तरूणांनी गदारोळ माजवला आहे. भारताचे शेजारी असलेले बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्यानंतर, भारताच्या शेजारील देश नेपाळमध्ये झेन झी पिढीतील तरुणांनी ओली सरकारविरुद्ध बंड केले आहे. नेपाळमधील असामान्य आणि संवेदनशील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतले आहेत. .Uttar Pradesh : प्रत्येक विद्यापीठाची होणार चौकशी; काही कोर्सेसच्या विद्यार्थ्यांना फी परत मिळणार, मुख्यमंत्री योगी यांचा आदेश.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार उत्तर प्रदेशचे पोलिस महासंचालक राजीव कृष्ण यांनी उत्तर प्रदेशमधील नेपाळ सीमेलगतच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांना 24 तास उच्च सतर्कतेवर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस दलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर सीमा भागात गस्त घालणे आणि देखरेख मजबूत करण्यात आली आहे. जेणेकरून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा त्वरित सामना करता येईल. .Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेडची स्थापना; आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांसाठी योगी सरकारचा मोठा निर्णय .लखनऊमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापननेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी पोलिस मुख्यालय लखनऊमध्ये अप्पर पोलिस यांच्या अंतर्गत एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. येथे तीन हेल्पलाइन क्रमांक आणि एक व्हॉट्सअॅप क्रमांक देण्यात आला आहे. हे फोन २४ तास सुरू राहतील, ज्याद्वारे नागरिक थेट मदत घेऊ शकतील. 1- 0522-23902572- 0522-27240103- 9454401674WhatsApp- 9454401674 .Uttar Pradesh : रक्षाबंधनाच्या आधीच लाडक्या बहिणींना मिळालं सरकारचं गिप्ट, स्वस्त किंमतीत मिळणार घरं, असं करा बुकींग .सोशल मिडियावर राहील पोलिसांची नजरयाशिवाय, पोलिस मुख्यालयातील सोशल मीडिया युनिटला निर्देश देण्यात आले आहेत की, नेपाळशी संबंधित कोणतीही संवेदनशील माहिती किंवा पोस्ट यावर सातत्याने नजर ठेवण्यात यावी आणि गरज पडल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.उत्तर प्रदेश पोलिस राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. .सीमेवर देखरेख वाढवण्यात आलीभारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नेपाळमधील हिंसेबाबत दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी नेपाळच्या जनतेला शांततेचे आवाहन केले आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नेपाळच्या सीमांवर देखरेख वाढवण्यात आली आहे. बिहारमधून नेपाळमध्ये जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे तर नेपाळहून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.