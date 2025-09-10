देश

Uttar Pradesh : प्रत्येक विद्यापीठाची होणार चौकशी; काही कोर्सेसच्या विद्यार्थ्यांना फी परत मिळणार, मुख्यमंत्री योगी यांचा आदेश

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपासणी टीम्स तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
उत्तर प्रदेशमधील सर्व विद्यापीठे आणि कॉलेजची चौकशी होणार आहे. तसेच, काही निवडक कोर्सेसला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची फि परत करा असे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपासणी टीम्स तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

