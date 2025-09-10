Uttar Pradesh : प्रत्येक विद्यापीठाची होणार चौकशी; काही कोर्सेसच्या विद्यार्थ्यांना फी परत मिळणार, मुख्यमंत्री योगी यांचा आदेश

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशमधील सर्व विद्यापीठे आणि कॉलेजची चौकशी होणार आहे. तसेच, काही निवडक कोर्सेसला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची फि परत करा असे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपासणी टीम्स तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. .Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेडची स्थापना; आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांसाठी योगी सरकारचा मोठा निर्णय .या टीम्स महाविद्यालयांच्या मान्यतेची व प्रवेश प्रक्रियेची तपासणी करतील, जेणेकरून हे निश्चित करता येईल की फक्त मंजूर अभ्यासक्रमच चालवले जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत नाही. मुख्यमंत्री योगी यांच्या आदेशानुसार, कोणताही अभ्यासक्रम जर मान्यता नसतानाही चालवला जात असेल, तर संबंधित संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल आणि विद्यार्थ्यांचे फी परत करावे लागेल. अलीकडेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) च्या सदस्यांची आणि राज्य पोलिसांची बाराबंकीच्या एका विद्यापीठात वाद झाला होता. हा वाद कायद्याच्या एका अभ्यासक्रमात कथित अनियमितता याबाबत होता. त्यानंतर ABVP च्या प्रतिनिधीमंडळाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. .Bee Sting Compensation: मधमाशीच्या झुंडाच्या हल्ल्यावर आता 4 लाखांची भरपाई मिळणार, उत्तर प्रदेश सरकारची मोठी घोषणा.दोन दिवस आधी पोलिसांनी ABVP चे सदस्य विद्यापीठात एक कथित मान्यता नसलेला लॉ कोर्स चालवल्या जाण्याच्या विरोधात आंदोलन करत होते. पोलिसांनी त्या सदस्यांना रोखले आणि त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की, विद्यापीठाने त्यांना अशा अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला आहे ज्यास भारतीय बार कौन्सिलची मान्यता नाही, त्यामुळे त्यांचा भविष्यकाल धोक्यात आला आहे. .हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यापूर्वीही शैक्षणिक संस्थांमधील अनियमिततेबाबत उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर राहिले आहे. या नव्या प्रकरणानंतर, अनेक अशा महाविद्यालयांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, जे बिनमान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम चालवून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.