CM Yogi Adityanath : सोनभद्रमध्ये फुटला विकासाचा 'बॉम्ब'! सीएम योगींनी एकाच दिवसात दिली ५४८ कोटी रुपयांची भेट

सोनभद्रच्या शांत डोंगराळ भागात गुरुवारचा (१४ नोव्हेंबर) दिवस इतिहासाच्या पानांवर नोंदला गेला. 'जनजातीय गौरव दिवस' च्या या भव्य सोहळ्यात, सुमारे १५० वर्षांनंतर, बिरसा मुंडा यांच्या प्रेरणेची आणि संघर्षाची गाथा सोनभद्रच्या भूमीवर पुन्हा घुमली. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केवळ उपस्थित जनसमुदायाचा उत्साह वाढवला नाही, तर आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या..'डबल इंजिन सरकार' जनजातीय सुरक्षा आणि सन्मानासाठी कटिबद्धमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे डबल इंजिन सरकार आदिवासी समाजाच्या सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात जोडणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि याच दिशेने सोनभद्रसारख्या आदिवासीबहुल (Tribal-majority) क्षेत्रात सातत्याने व्यापक कार्य केले जात आहे. बिरसा मुंडा यांची 'अबुआ देश, अबुआ राज' ही भावना आजच्या भारतात 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) म्हणून साकार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले..५४८ कोटींच्या ४३२ विकास प्रकल्पांची भेटबिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सोनभद्रला ५४८ कोटी रुपयांच्या ४३२ विकास प्रकल्पांचे मोठे उपहार दिले. यात रस्त्यांचे रुंदीकरण, पूल बांधकाम, आरोग्य सुविधांचा विस्तार, सिंचन प्रकल्प आणि जनहिताच्या अनेक योजनांचा समावेश आहे..सांस्कृतिक वारसा मंचकावर जिवंतयावेळी अरुणाचल प्रदेशचे 'याक नृत्य', छत्तीसगडच्या आदिवासी नाट्य समूहांचे सादरीकरण आणि सोनभद्रचे करमा नृत्य यांसारख्या सांस्कृतिक कलाविष्कारांनी मंच जिवंत झाला होता. हजारो आदिवासी बांधवांनी टाळ्यांच्या गजरात या महोत्सवाचे सौंदर्य वाढवले..आदिवासी कुटुंबांना जमिनीचे पट्टे आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मानमुख्यमंत्री योगींनी वन अधिकार कायद्यांतर्गत आदिवासी कुटुंबांना जमिनीचे पट्टे (पट्टे) सुपूर्द केले आणि स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांच्या वंशजांचा सन्मान केला.त्यांनी स्पष्ट केले की, वन अधिकार पट्ट्यांचे वितरण केवळ औपचारिकता नसून, हे जीवन बदलणारे मोठे पाऊल आहे. आतापर्यंत २३,००० हून अधिक पट्टे मंजूर करण्यात आले आहेत आणि केवळ आजच १,००० हून अधिक कुटुंबांना अधिकारपत्र देण्यात आले..सोनभद्र: ऊर्जा राजधानी ते नैसर्गिक वारसा केंद्रसोनभद्र केवळ ऊर्जा राजधानी (Energy Capital) नसून, ते निसर्ग आणि मानवी इतिहासाचा अनमोल संगम आहे. सलखन फॉसिल पार्कचे १४० कोटी वर्षे जुने जीवाश्म, शिवद्वार पंचमुखी महादेव यांसारख्या स्थळांमुळे सोनभद्र स्पिरिच्युअल आणि इको-टूरिझमचे मोठे केंद्र बनत आहे..योजनांचा वेगवान लाभमुख्यमंत्री योगींनी सोनभद्रमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या बदलांची माहिती दिली -• शिक्षण: पहिले शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू, एकलव्य मॉडेल शाळांमध्ये आधुनिक शिक्षण, अटल निवासी विद्यालय कार्यरत आणि अभ्युदय कोचिंगमुळे तरुणांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये मार्गदर्शन.• सिंचन आणि ऊर्जा: ओब्रा येथे १,३२० मेगावॅटचा नवीन वीज प्रकल्प आणि कनहर सिंचन प्रकल्पाचा ५३,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे.• सामाजिक सुरक्षा: ६.५० लाखांहून अधिक आयुष्मान कार्ड, २.५१ लाख उज्ज्वला गॅस कनेक्शन, ७५,००० हून अधिक वृद्धांना पेन्शन आणि पीएम किसान योजनेचा २.३५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ..याचवेळी मुख्यमंत्री योगी यांनी बिहार निवडणुकीतील एनडीएच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दलही अभिनंदन केले आणि उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे नाते प्रभू राम आणि माता जानकीच्या पवित्र परंपरेसारखे अतूट असल्याचे सांगितले..