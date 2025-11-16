देश

CM Yogi Adityanath : सोनभद्रमध्ये फुटला विकासाचा 'बॉम्ब'! सीएम योगींनी एकाच दिवसात दिली ५४८ कोटी रुपयांची भेट

सोनभद्रच्या शांत डोंगराळ भागात गुरुवारचा (१४ नोव्हेंबर) दिवस इतिहासाच्या पानांवर नोंदला गेला.
cm yogi adityanath

cm yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनभद्रच्या शांत डोंगराळ भागात गुरुवारचा (१४ नोव्हेंबर) दिवस इतिहासाच्या पानांवर नोंदला गेला. 'जनजातीय गौरव दिवस' च्या या भव्य सोहळ्यात, सुमारे १५० वर्षांनंतर, बिरसा मुंडा यांच्या प्रेरणेची आणि संघर्षाची गाथा सोनभद्रच्या भूमीवर पुन्हा घुमली. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केवळ उपस्थित जनसमुदायाचा उत्साह वाढवला नाही, तर आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्या.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Development
CM Yogi Adityanath
Project
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com