देश

Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत केले दीपोत्सवाचे उद्घाटन, राम मंदिराच्या भूमिकेवरून विरोधकांवर साधला निशाणा

या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्यांनी फुलांचा वर्षाव आणि वैदिक मंत्रोच्चारांमध्ये श्रीराम आणि माता सीतेचा राज्याभिषेक करून पूजा केली.
Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

sakal prime deals

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

UP CM Yogi Adityanath Inaugurates Deepotsav in Ayodhya :

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काल (रविवारी) अयोध्येत दीपोत्सव सोहळ्याचे उद्घाटन केले. राम मंदिर चळवळीदरम्यान विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेवर हल्लाबोल केला. जिथे पूर्वी गोळ्या झाडल्या जात होत्या तिथे आता दिवे लावले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘याच अयोध्येत रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान काँग्रेसने राम हे एक मिथक असल्याचे म्हटले होते, तर समाजवादी पक्षाने रामभक्तांवर गोळ्या झाडल्या. आज उत्तर प्रदेशला ओळखीच्या संकटाचा सामना करावा लागत नाही,जगभरात आज अयोध्येचा डंका सुरू आहे. असे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले.

Loading content, please wait...
Ayodhya
Ayodhya Ram Mandir
Yogi Adtiyanath
Ram Temple in Ayodhya
Yogi government
yogi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com