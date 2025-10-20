Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत केले दीपोत्सवाचे उद्घाटन, राम मंदिराच्या भूमिकेवरून विरोधकांवर साधला निशाणा

UP CM Yogi Adityanath Inaugurates Deepotsav in Ayodhya : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काल (रविवारी) अयोध्येत दीपोत्सव सोहळ्याचे उद्घाटन केले. राम मंदिर चळवळीदरम्यान विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेवर हल्लाबोल केला. जिथे पूर्वी गोळ्या झाडल्या जात होत्या तिथे आता दिवे लावले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘याच अयोध्येत रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान काँग्रेसने राम हे एक मिथक असल्याचे म्हटले होते, तर समाजवादी पक्षाने रामभक्तांवर गोळ्या झाडल्या. आज उत्तर प्रदेशला ओळखीच्या संकटाचा सामना करावा लागत नाही,जगभरात आज अयोध्येचा डंका सुरू आहे. असे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले. .जिथे पूर्वी गोळ्या झाडल्या जात होत्या तिथे आता आपण दिवे लावत आहोत," असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले. या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्यांनी फुलांचा वर्षाव आणि वैदिक मंत्रोच्चारांमध्ये श्रीराम आणि माता सीतेचा राज्याभिषेक करून पूजा केली. श्री आदित्यनाथ यांनी संतांसह दिव्य रथ स्वतः ओढून मिरवणूक पुढे नेण्यापूर्वी भगवान श्री रामाची पूजा केली. त्यानंतर त्यांनी भगवान रामांचा आरती आणि प्रतीकात्मक राज्याभिषेक केला आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले. रामकथा पार्कपासून ते राम की पैडी, धर्मपथ, लता चौक आणि हनुमानगढीपर्यंत, लाखो दिव्यांनी अयोध्या एका दिव्य तेजाने प्रकाशित केली. प्रत्येक रस्ता, घाट आणि इमारत " जय श्री राम " च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला. .लाखो दिव्यांनी अयोध्येतील घाट उजळलाया वर्षी अयोध्येत झालेल्या दीपोत्सवात सरयू नदीच्या काठावरील ५६ घाटांवर २६ लाखांहून अधिक दिवे लावण्यात आले. २६ लाख ११ हजार दिव्यांचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित झाला आणि या कामगिरीचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सची टीम उपस्थित होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.