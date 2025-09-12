Uttar Pradesh : अधिकारी दाद देईनात, तर थेट CM योगींना करा फोन, इथे आहे संपर्क क्रमांकाची लिस्ट

उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात अनेक समस्यांचा लोकांना सामना करावा लागत असतो. काही लोक तक्रार करायला जातात मात्र त्यांना कोणी दाद देत नाही. अशावेळी लोक कोणी ओळखीचा भेटतो का हे पाहतात. पण आता लोकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. कारण, कुठल्याही कार्यालयातील अधिकारी दाद देत नसतील तर थेट मुख्यमंत्रीच त्यांच्या मदतीला येणार आहेत. .इतक्या मोठ्या राज्यात दररोज लाखो लोकांना सरकारी कामे, कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित समस्या भेडसावतात. अनेक वेळा असं होतं की लोक आपली तक्रार घेऊन पोलीस ठाणं किंवा सरकारी कार्यालयात जातात, पण त्यांच्या तक्रारीकडे कोणी लक्ष देत नाही. अधिकारी किंवा कर्मचारी काम करत नाहीत, फाईल अडकतात किंवा थेट नकार देतात. अशा वेळी सामान्य जनतेला असहाय वाटतं. .Uttar Pradesh : नेपाळमधील अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर CM योगी ऍक्शन मोडवर;पोलिसांना दिले आदेश.जर तुमच्याही तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नसेल, तर आता घाबरण्याची किंवा शांत बसण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमची समस्या थेट उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः जनतेच्या तक्रारी आणि अडचणी गंभीरतेने घेतात आणि तातडीने कारवाईचे आदेश देतात. .मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार कशी पोहोचवायची? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जनतेच्या अडचणी ऐकण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी UP CM हेल्पलाइन नंबर 1076 सुरू केला आहे. हा एक टोल-फ्री नंबर आहे, ज्यावर कोणीही आपली तक्रार, सूचना किंवा अभिप्राय नोंदवू शकतो. या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची समस्या नोंदवू शकता. एक तक्रार क्रमांक मिळवू शकता, ज्याद्वारे तक्रारीची स्थिती तपासता येते. मुख्यमंत्री योगी म्हणतात की या नंबरवर नोंदवलेल्या तक्रारींचं निराकरण 3 ते 4 दिवसांच्या आत व्हायला हवं आणि जर तसं झालं नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते. .Uttar Pradesh : प्रत्येक विद्यापीठाची होणार चौकशी; काही कोर्सेसच्या विद्यार्थ्यांना फी परत मिळणार, मुख्यमंत्री योगी यांचा आदेश.संपर्कासाठी आवश्यक नंबर आणि पोर्टल्स जर तुम्हाला थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधायचा असेल, तर लोक भवनात फोन करण्यासाठी 0522-2289017, 0522-2289010, 0522-2289167, 0522-2239234 या नंबरवर संपर्क करा. तर, तसेच, एनेक्सी भवन साठी 0522-2235735, 0522-2236119 या नंबरवर संपर्क साधा. या नंबरवर तुम्ही तुमची तक्रार किंवा सूचना नोंदवू शकता. लक्षात ठेवा, सर्व नंबर डायल करताना लखनऊचा STD कोड 0522 लावणं आवश्यक आहे. .जर तुम्ही कॉल करू शकत नसाल किंवा तुमची समस्या लेखी स्वरूपात मांडायची असेल, तर IGRS पोर्टल (जनसुनवाई पोर्टल) वर जाऊन ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकता. हे पोर्टल उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार पाठवली जाते आणि ठराविक कालावधीत त्यावर तोडगा काढला जातो. जर तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी संपर्क करायचा असेल, तर खालील 0522-2236838, 0522-2239573 या नंबर्सवर फोन करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.