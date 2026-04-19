Crime: धक्कादायक! ६९ वर्षीय व्यक्तीच्या डोक्यात रोमांसचं खुळ शिरलं; तरुण प्रेयसीला भेटायला गेला अन्... नको तिथं फसला

उत्तर प्रदेशातील बिजनौरमधून एक अशी बातमी समोर आली आहे. जी डिजिटल जगातील धोक्यांचा इशारा देते. क्रूर गुन्हेगारांनी एका ६९ वर्षीय वृद्धाच्या एकटेपणाचा फायदा घेत त्याला हनी-ट्रॅपमध्ये अडकवले आणि त्यानंतर पूर्वनियोजित दरोडा टाकला. पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत टोळीतील चार सदस्यांना अटक केली असून, इतर दोघे अद्याप फरार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना कोतवाली शहर परिसरात घडली. पीडित, वीरेंद्र भटनागर, यांची ओळख 'बेबी' नावाच्या प्रोफाइलवरून एका डेटिंग ॲपद्वारे पटली. आपण ज्या प्रोफाइलशी संवाद साधत होतो, ते समीर नावाचा एक तरुण चालवत आहे याची भटनागर यांना कल्पना नव्हती. हा कट अधिक पक्का करण्यासाठी आरोपींनी टोळीतील महिलांना त्या वृद्ध व्यक्तीचा विश्वास संपादन करण्याकरिता त्यांच्याशी अश्लील संभाषण करण्यास सांगितले. .जेव्हा ते वृद्ध व्यक्ती पूर्णपणे जाळ्यात अडकले. तेव्हा त्यांना भेटीच्या बहाण्याने पूर्वनियोजित ठिकाणी बोलावण्यात आले. १७ एप्रिल २०२६ रोजी, ठरल्याप्रमाणे वीरेंद्र भटनागर आले. त्यानंतर मोनिश त्यांना आपल्या बाईकवरून एका निर्जन फार्महाऊसवर घेऊन गेला. ते वृद्ध गृहस्थ तिथे पोहोचताच आधीच दबा धरून बसलेल्या समीर, अकील, अनस, फरहान आणि फरदीन यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. आरोपींनी त्या वृद्ध व्यक्तीला निर्दयपणे मारहाण केली आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन दहशत निर्माण केली. .त्यानंतर त्यांनी त्यांची सोन्याची अंगठी आणि गळ्यातला हार चोरला. हा क्रूरपणा इथेच थांबला नाही; त्यांनी त्यांचा मोबाईल फोन हिसकावून घेतला. जबरदस्तीने त्यांचा फोनपे पासवर्ड मिळवला आणि त्यांच्या खात्यातून ६५,००० रुपये वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले. १८ एप्रिल रोजी, घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी पीडितेचा मुलगा विशाल भटनागर याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. बिजनोर पोलिसांनी तात्काळ प्रतिसाद देत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९(६) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. .पाळत आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचे ठिकाण शोधून काढले आणि त्यापैकी मोनिश, समीर, आकील आणि अनास या चौघांना अटक केली. त्यांच्याकडून चोरीची सोन्याची अंगठी, साखळी आणि ₹४२,३८० रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. घटनेत वापरलेला मोबाईल फोन आणि इतर पुरावेही जप्त करण्यात आले. मुख्य आरोपी समीरने पोलिसांना सांगितले की, ही संपूर्ण घटना एक हनीट्रॅप म्हणून पूर्वनियोजित होती. .श्रीमंत आणि वयस्कर लोकांना लक्ष्य करणे हे या टोळीचे उद्दिष्ट होते. लुटलेले पैसे टोळीतील सदस्यांमध्ये वाटून घेण्यात आले. सध्या, फरार आरोपी फरहान आणि फरदीन यांच्या शोधासाठी पोलीस छापे टाकत आहेत. ही घटना एक इशारा आहे की, सोशल मीडिया आणि डेटिंग ॲप्सवर अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवणे जीवघेणे ठरू शकते. गुन्हेगार निष्पाप लोकांच्या भावनांचा आणि एकटेपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना अवैध घोटाळ्यांमध्ये ओढत आहेत. बिजनोर पोलिसांनी जनतेला अशा ॲप्सचा वापर करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.