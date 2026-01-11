Crime: भयंकर! रात्री जेवणातून पालकांना झोपेच्या गोळ्या द्यायची; नंतर प्रियकरासोबत... आठवीतील मुलीचं भलतंच कांड, पण डाव कुठे फसला?

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आठवीत शिकणारी एक विद्यार्थिनी तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी घरातल्या सर्वांना, तिच्या पालकांनाही दररोज झोपेच्या गोळ्या देत असे. नंतर रात्रीच्या अंधारात ती तिच्या प्रियकराला भेटायला जात असे. पण म्हणतात ना, एक दिवस खोटे बोलणारा पकडला जाईल. इथेही असेच काहीसे घडले. मुलीच्या पालकांनी झोपेचे नाटक केले. घराबाहेर पडताच त्यांनी तिचा पाठलाग केला आणि तिला तिच्या प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडले..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलीच्या वडिलांनी गुलरिहा पोलीस ठाण्यात शेजारी राहणाऱ्या एका तरुणाविरुद्ध तक्रार दाखल केली. मुलगी अल्पवयीन आहे. तर तिचा प्रियकर २२ वर्षांचा आहे. ती अनेकदा तासन्तास घरातून बेपत्ता असायची. विद्यार्थिनीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि आरोपी तरुणाला शोधण्यासाठी छापे टाकले आहेत, परंतु अद्याप त्याला अटक करण्यात आलेली नाही. पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. .SSC Paper Leak News: खळबळ! दहावी पूर्व परीक्षेचा पेपर फुटल्याची चर्चा?, समाज विज्ञानचा पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल.विद्यार्थ्याचे वडील मुंबईत रंगकाम करतात. तो महिनाभरापूर्वीच मुंबईहून घरी परतला होता. त्यानंतर त्याला त्याच्या मुलीच्या वागण्यात लक्षणीय बदल दिसून आला. ती तिच्या मोबाईल फोनवर तासन्तास कोणाशी तरी बोलत असे आणि घरातूनही गायब होत असे. ज्यामुळे विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी तिला फटकारले. जेवणानंतर वडिलांना विचित्र वाटल्याचे लक्षात आले. मग तो गाढ झोपेत गेला. त्याने आपल्या पत्नीला आणि कुटुंबातील सदस्यांना सांगितले. .इतरांनी सांगितले की, त्यांनाही असेच वाटत होते. पण मुलीने काहीही सांगितले नाही. तिने शांतपणे ऐकले, कारण तीच ते करत होती. तिने रात्रीच्या जेवणात गुपचूप झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या. वडिलांनी पोलिसांना सांगितले की, त्यांना त्यांच्या मुलीवर संशय आला. म्हणून त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने एक योजना आखली. ३ जानेवारी रोजी नेहमीप्रमाणे जेवण देण्यात आले. पण दोघांनी जेवण्यास नकार दिला. त्यांनी जेवण लपवले आणि झोपल्याचे नाटक केले. .रात्री ११:३० च्या सुमारास त्यांना काही आवाज ऐकू आले. त्यांनी खिडकीतून बाहेर पाहिले तेव्हा त्यांना त्यांची मुलगी शालमध्ये गुंडाळलेली दिसली. त्यानंतर त्यांनी मुलीचा पाठलाग केला. ती सुमारे २०० मीटर अंतरावर गेली आणि शेजारी राहणाऱ्या एका तरुणाच्या घरात गेली. त्यानंतर पालकांनी तिला त्या तरुणासोबत रंगेहाथ पकडले. तिची कठोरपणे चौकशी केल्यानंतर तिने सांगितले. तिने सांगितले की, ती सुमारे एक वर्षापासून त्या तरुणाच्या संपर्कात होती. तो तिला झोपेच्या गोळ्या देत असे. ज्या नंतर ती जेवणात मिसळून तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना देत असे..Ankita Bhandari Murder : काय आहे अंकिता भंडारी खून प्रकरण? मुख्यमंत्र्यांनी दिले CBI चौकशीचे आदेश; जुन्या जखमा आणि नवा वाद!.यानंतर गाव पंचायत झाली. त्या तरुणाने असे कृत्य पुन्हा करणार नाही असे आश्वासन दिले. परंतु तरीही तो सुधारला नाही. मुलीच्या कुटुंबाने मुलाच्या कुटुंबाकडे तक्रार केली तेव्हा तो संतापला आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर मुलीच्या कुटुंबाने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. गुलरिहा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी विजय प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून आरोपी तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला लवकरच अटक केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.