Crime: भयंकर! रात्री जेवणातून पालकांना झोपेच्या गोळ्या द्यायची; नंतर प्रियकरासोबत... आठवीतील मुलीचं भलतंच कांड, पण डाव कुठे फसला?

8th Standard Girl Give Parents Sleeping Pills And Meet Boyfriend: रोज रात्री अल्पवयीन मुलगी तिच्या आईवडिलांना झोपेच्या गोळ्या द्यायची. नंतर प्रियकरासोबत धक्कादायक कृत्य करायची.
Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आठवीत शिकणारी एक विद्यार्थिनी तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी घरातल्या सर्वांना, तिच्या पालकांनाही दररोज झोपेच्या गोळ्या देत असे. नंतर रात्रीच्या अंधारात ती तिच्या प्रियकराला भेटायला जात असे. पण म्हणतात ना, एक दिवस खोटे बोलणारा पकडला जाईल. इथेही असेच काहीसे घडले. मुलीच्या पालकांनी झोपेचे नाटक केले. घराबाहेर पडताच त्यांनी तिचा पाठलाग केला आणि तिला तिच्या प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडले.

