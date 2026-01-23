Crime: क्षुल्लक गोष्टीवरून वाद, पत्नीने झोपेत पतीची जीभच कापली; अटक होऊनही पश्चात्ताप नाही, खरं कारण ऐकून पोलीसही अवाक्

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यामुळे पोलीसही थक्क झाले आहेत. किरकोळ वादातून एका पत्नीने तिच्या पतीवर निर्घृण हल्ला केला. ज्यामुळे जगाला धक्का बसला. गाझियाबादच्या संजयपुरी कॉलनीत राहणाऱ्या ईशाने सोमवारी रात्री जेवणावरून झालेल्या भांडणानंतर तिचा पती विपिन झोपेत असताना त्याची जीभ चावली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. गाझियाबाद पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली आहे. परंतु सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे तुरुंगवास भोगूनही तिच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचा लहरीपणा नाही. तिने हसून जाहीर केले की, "मी अशा पुरुषाशी लग्न करेन जो चांगले कमावतो.".मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना सोमवारी रात्री घडली. संजयपुरी कॉलनीत राहणारे विपिन आणि त्याची पत्नी ईशा यांच्यात अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीवरून वाद होत असत. सोमवारी रात्री स्वयंपाकावरून हा वाद सुरू झाला. विपिनने जेवणात काहीतरी गडबड असल्याचे सांगितले. ज्यामुळे ईशा संतप्त झाली. हा वाद लवकरच दोघांमध्ये शारीरिक हाणामारीपर्यंत पोहोचला. ईशाचा आरोप आहे की, विपिन तिच्यावर वारंवार हल्ला करत असे. या वादादरम्यान, रागाच्या भरात ईशाने विपिनची जीभ चावली..ऑनर किलिंगचा थरार! मध्यरात्री तरुणीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत पकडलं, कुटुंबीयांनी फावड्याने हल्ला करत दोघांना जागीच संपवलं.विपिनच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून जवळपासचे लोक जमले. खोलीतील दृश्य पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. विपिनला प्रचंड रक्तस्त्राव होत होता. तो वेदनेने तडफडत होता. त्याला ताबडतोब स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्याला मेरठमधील उच्च रुग्णालयात रेफर केले. सध्या विपिन मेरठच्या रुग्णालयात दाखल आहे. जिथे त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, त्याच्या जिभेवर खोल जखम झाल्यामुळे आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्यामुळे तो सध्या गंभीर स्थितीत आहे. बोलू शकत नाही..घटनेची माहिती मिळताच, मोदीनगर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी कारवाई केली. एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने कारवाई केली. आरोपी महिला ईशाला अटक केली. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी ईशाची चौकशी केली तेव्हा तिच्या युक्तिवादाने अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्यचकित केले. ईशाने तिच्या कृत्याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप व्यक्त केला नाही. चौकशीदरम्यान तिने सांगितले की, तिच्या इच्छेविरुद्ध तिचे लग्न जबरदस्तीने करण्यात आले होते..तिच्या पतीबद्दलचा द्वेष व्यक्त करताना ईशा म्हणाली, "माझा नवरा चांगले कमवत नाही आणि स्वच्छतेने राहत नाही. तो काही दिवसांपासून आंघोळही करत नाही. तिला एका श्रीमंत आणि देखण्या पुरुषाशी लग्न करण्याची आशा होती, परंतु त्याऐवजी तिला विपिनसारखा नवरा मिळाला. जो तिच्या जेवणात दोष शोधायचा आणि तिला दररोज मारहाण करायचा. मोदीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये कोठडीत असताना ईशाच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र हास्य होते. ज्यामुळे पोलिसांनाही अस्वस्थ वाटले..धक्कादायक! मुलांच्या गोष्टींच्या पुस्तकांत लपवलेले 7.7 किलो कोकेन; आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटचा पर्दाफाश, चिलीचा नागरिक अटकेत .पोलिसांनी ईशाविरुद्ध गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. मंगळवारी तिला स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले. जिथे तिला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. एसीपी अमित सक्सेना यांनी माध्यमांना सांगितले की, महिलेवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तिला तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. पोलीस आता विपिनच्या वैद्यकीय अहवालाची वाट पाहत आहेत. जखमांच्या तीव्रतेनुसार, या प्रकरणात आणखी कठोर आरोप जोडले जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.