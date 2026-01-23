देश

Crime: क्षुल्लक गोष्टीवरून वाद, पत्नीने झोपेत पतीची जीभच कापली; अटक होऊनही पश्चात्ताप नाही, खरं कारण ऐकून पोलीसही अवाक्

Wife Cut Husband Tongue News Update: किरकोळ कारणावरून सुरू झालेला हा वाद इतका वाढला की पत्नीने तिच्या पतीची जीभ चावली. या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नीला अटक केली आहे. यानंतर तिने कारण सांगितले आहे.
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्यामुळे पोलीसही थक्क झाले आहेत. किरकोळ वादातून एका पत्नीने तिच्या पतीवर निर्घृण हल्ला केला. ज्यामुळे जगाला धक्का बसला. गाझियाबादच्या संजयपुरी कॉलनीत राहणाऱ्या ईशाने सोमवारी रात्री जेवणावरून झालेल्या भांडणानंतर तिचा पती विपिन झोपेत असताना त्याची जीभ चावली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. गाझियाबाद पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली आहे. परंतु सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे तुरुंगवास भोगूनही तिच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचा लहरीपणा नाही. तिने हसून जाहीर केले की, "मी अशा पुरुषाशी लग्न करेन जो चांगले कमावतो."

