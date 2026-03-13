देश

Crime: 'अहो ऐका ना, भजी आणता का'? खाण्याच्या बहाण्याने पतीला बसमधून उतरवले, नंतर पत्नीने प्रियकरासोबत नको ते केले

Wife elopes with lover: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित महिलेने भजी खाण्याच्या बहाण्याने तिच्या पतीला फसवले आणि तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली. या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील एका नवविवाहित महिलेच्या कृत्याबद्दल ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. नवविवाहित महिलेने बिलारी रोडवेज बस स्टँडवर फिल्मी शैलीत तिच्या पतीपासून पळ काढला. तक्रारीनुसार, ही घटना सोमवार, ९ मार्च २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता घडली. अमरोहाचा रहिवासी पितम सिंग आपल्या नवविवाहित पत्नी रिमझिमला रामपूर येथील तिच्या सासरच्या घरातून निरोप दिल्यानंतर घरी परत घेऊन जात होता.

