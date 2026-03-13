Crime: 'अहो ऐका ना, भजी आणता का'? खाण्याच्या बहाण्याने पतीला बसमधून उतरवले, नंतर पत्नीने प्रियकरासोबत नको ते केले

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातील एका नवविवाहित महिलेच्या कृत्याबद्दल ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. नवविवाहित महिलेने बिलारी रोडवेज बस स्टँडवर फिल्मी शैलीत तिच्या पतीपासून पळ काढला. तक्रारीनुसार, ही घटना सोमवार, ९ मार्च २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता घडली. अमरोहाचा रहिवासी पितम सिंग आपल्या नवविवाहित पत्नी रिमझिमला रामपूर येथील तिच्या सासरच्या घरातून निरोप दिल्यानंतर घरी परत घेऊन जात होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, आईवडिलांच्या घरी होळी साजरी केल्यानंतर रिमझिम तिच्या पतीसोबत रोडवेज बसने मुरादाबादला जात होती. बिलारी स्टेशनवर बस थांबताच रिमझिमने हुशारीने पकोड्यांची इच्छा व्यक्त केली. तिच्या पतीला कॅन्टीनमध्ये पाठवले. "ऐका ना! मला पकोडे हवे आहेत. कृपया जा आणि ते घेऊन या," ती म्हणाली. पत्नीची विनंती पूर्ण करण्यासाठी निष्पाप पती बसमधून उतरला. पण जेव्हा तो पकोडे घेऊन परतला तेव्हा त्याचे जग उद्ध्वस्त झाले..सिलिंडरसाठी रांगेत असताना हृदयविकाराचा तीव्र झटका, ६६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू, कुटुंबियांकडून आर्थिक मदतीची मागणी....रिमझिम तिच्या सीटवरून गायब होती. तिचा मोबाईल फोनही बंद होता. पत्नीने इतक्या सुनियोजित पद्धतीने हा प्लॅन राबवला की नवराही आश्चर्यचकित झाला. सुरुवातीला त्याला वाटले की, त्याच्या पत्नीसोबत काहीतरी अनुचित घडले असेल. पण ज्याच्या आनंदासाठी तो हे सर्व करत होता तो त्याला मध्येच सोडून पळून जाईल हे त्याला माहित नव्हते. लोकांनी पतीला सांगितले की, त्याची पत्नी फोनवर कोणाशी तरी बोलत असताना बसमधून उतरली आहे. .अस्वस्थ झालेल्या पतीने तासन्तास शोध घेतला. पण जेव्हा त्याला कोणताही सुगावा लागला नाही तेव्हा त्याने पोलिसांकडे धाव घेतली. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून पोलिसांनी बिलारी पोलीस ठाण्यात तपास सुरू केला. प्रीतम सिंग त्यांच्या पत्नीसोबत होळीच्या दिवशी प्रवास करत होते. त्यांचा विवाह साजरा करत होते. पण त्यांना कल्पना नव्हती की हा प्रवास तो कधीही विसरणार नाही. केशरॉनमध्ये सुरू झालेला हा प्रवास आनंदी प्रवासापासून कायदेशीर अडचणीत बदलला..Clerk Bribery Viral Video : निवृत्त महिलेकडून 45 हजारांची लाच घेताना बडा लिपिक कॅमेऱ्यात कैद; नोटा मोजतानाचा तोरा तर पाहा, आरोग्य विभागात खळबळ.बिलारी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत, पीतम सिंग यांनी सागरपूर गावातील रहिवासी इम्रान नावाच्या तरुणावर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रीतमचा दावा आहे की, त्यांची १८ वर्षांची पत्नी, रिमझिम, जिचे १ डिसेंबर २०२५ रोजी लग्न झाले होते. तिचे आधीच दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध होते. तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, पत्नीने गर्दीच्या बस स्टँडचा फायदा घेऊन तिच्या प्रियकरासोबत पळून जाण्यासाठी पकोडे आणि पाणी मागवण्याचे निमित्त केले..पतीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आता इम्रानविरुद्धच्या तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. प्रीतम सिंगच्या तक्रारीवरून पोलीस इम्रान आणि प्रीतमच्या पत्नीचा सतत शोध घेत आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, बिलारी पोलिस ठाण्याने तात्काळ बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार नोंदवली. बिलारी पोलिसांचे म्हणणे आहे की, तपास उपनिरीक्षक विनीत कुमार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. महिलेचा शोध घेण्यासाठी संभाव्य ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत..Real Estate Businessman Killed : रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचा थरकाप उडवणारा शेवट! अपहरण करून तमिळनाडूच्या जंगलात केली हत्या; CID तपासात धक्कादायक माहिती समोर.पितमच्या वडिलांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी म्हटले की, त्यांच्या सुनेचा असा हेतू असेल याची त्यांना कल्पना नव्हती. पोलीस आता बस स्टँडवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत आणि सत्य उघड करण्यासाठी रिमझिमच्या मोबाईल फोन कॉल डिटेल्स रेकॉर्डद्वारे इम्रानचे लोकेशन ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नवविवाहितेच्या कृत्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.