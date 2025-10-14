देश

Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर

Bagpat Hatyakand : शिक्षकाच्या फटकारेने संतापलेल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी त्याच्या गर्भवती पत्नी आणि दोन मुलींची निर्घृण हत्या केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.
Baghpat Madarsa Murder Case : उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील गंगनोली गावात एका धक्कादायक घटनेने देशभरात खळबळ उडाली आहे. दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकाच्या गर्भवती पत्नी आणि दोन मुलींची निर्घृण हत्या केली. शिक्षकाने वर्गात फटकारल्याचा राग मनात ठेवून या विद्यार्थ्यांनी हा रक्तरंजित थरार घडवला. या घटनेने गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

