Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर

Baghpat Madarsa Murder Case : उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील गंगनोली गावात एका धक्कादायक घटनेने देशभरात खळबळ उडाली आहे. दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकाच्या गर्भवती पत्नी आणि दोन मुलींची निर्घृण हत्या केली. शिक्षकाने वर्गात फटकारल्याचा राग मनात ठेवून या विद्यार्थ्यांनी हा रक्तरंजित थरार घडवला. या घटनेने गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..मौलाना इब्राहिम हे गंगनोली गावातील मशिदीत विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण देत होते. त्यांच्या पत्नी इसराना (गर्भवती), मुलगी सोफिया आणि सुमय्या यांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला. घटनेच्या दिवशी मौलाना इब्राहिम देवबंद येथे तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री आमीर खान मुक्ताकी यांना भेटण्यासाठी गेले होते. घरी परतल्यानंतर त्यांना मशिदीच्या वरच्या खोलीत पत्नी आणि दोन्ही मुलींचे मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळले. ही दृश्ये पाहून मौलाना आणि गावकरी हादरले.(Baghpat Murder Case Students Killed Teachers Wife Daughters in Revenge).Video : कॅन्सरसही लढा देणाऱ्या मुलीने डॉक्टरसोबत बनवली रील; 'तडपाओगे..' गाण्याने भावुक झाले लोक, मृत्युच्या दारातला व्हिडिओ व्हायरल.पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने घटनास्थळ गाठलं. मृतदेह ताब्यात घेऊन फॉरेन्सिक पथकाने तपास सुरू केला. तपासात धक्कादायक खुलासा झाला की मौलानाचे दोन अल्पवयीन विद्यार्थी या हत्येमागे होते. शनिवारी वर्गात मौलानाने या विद्यार्थ्यांना शिक्षा केली होती. याचा राग मनात ठेवून त्यांनी हातोडी आणि चाकूने मौलानाच्या कुटुंबावर हल्ला केला. सर्वांत पहिले गर्भवती इसरानावर वार केले नंतर सोफिया आणि सुमय्यालाही संपवलं. या दोन्ही लहान मुलींचे वय 5 वर्ष आणि 2 वर्ष असे होते...DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतलं. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेने शिक्षक विद्यार्थी यांच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गावात शोककळा पसरली असून पोलिसांनी परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवला आहे..FAQsWhat happened in Baghpat involving the teacher’s family?बागपतमध्ये शिक्षकाच्या कुटुंबासोबत काय घडलं?दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाच्या गर्भवती पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या केली, कारण शिक्षकाने त्यांना वर्गात फटकारलं होतं.Why did the students commit this crime?विद्यार्थ्यांनी हा गुन्हा का केला?वर्गात शिक्षकाने फटकारल्याचा राग मनात ठेवून विद्यार्थ्यांनी हा भयंकर कृत्य केला.Who were the victims in this incident?या घटनेतील बळी कोण होते?मौलाना इब्राहिम यांची गर्भवती पत्नी इसराना आणि त्यांच्या दोन मुली, सोफिया आणि सुमय्या, या घटनेत मारल्या गेल्या.What actions have the police taken?पोलिसांनी काय कारवाई केली?पोलिसांनी चार तासांत आरोपींना ताब्यात घेतलं आणि गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.Where did this incident take place?ही घटना कुठे घडली?ही घटना उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील गंगनोली गावातील मशिदीत घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.