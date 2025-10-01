Uttar Pradesh : दिवाळी आधीच उत्तर प्रदेश सरकारचे कामगारांना गिफ्ट, महागाई भत्त्यात केली वाढ

UP Govt Hikes DA Before Diwali : दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने राज्यातील लाखो कामगारांना एक मोठे गिफ्ट दिले आहे. सरकारने किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत येणाऱ्या ७४ अनुसूचित नियोजनांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. .हे वाढवलेले दर १ ऑक्टोबर २०२५ पासून पुढील ६ महिन्यांसाठी लागू राहणार आहेत. सोमवारी उत्तर प्रदेशचे कामगार आयुक्तांनी हा आदेश जारी करून कामगारांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी सांगितले की, दैनंदिन वेतन दर एकूण मासिक वेतनाच्या 1/26 व्या भागापेक्षा कमी असू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, विटभट्टी उद्योग नियोजनामध्ये कार्यरत मजुरांच्या वेतन दरांनाही निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये पथेरा (विटा बनवणारा) साठी प्रति हजार विटांवर ₹700, 500 मीटरपर्यंत भराई करणाऱ्या साठी प्रति हजार ₹211 आणि निकासी करणाऱ्यासाठी देखील प्रति हजार ₹211 इतकी मजुरी देय असेल. .या वाढीमुळे राज्यातील संघटित व असंघटित दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांची खरेदी क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. उप कामगार आयुक्त काय म्हणाले?गोरखपूरचे उप कामगार आयुक्त शक्तिसेन मौर्य यांनी सांगितले की, परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचे नवीन दर 1 ऑक्टोबरपासून पुढील 6 महिन्यांसाठी लागू राहतील. त्यांनी पुढे सांगितले की, 15 ऑक्टोबरनंतर नूतनीकरण न करणाऱ्या कामगारांना निष्क्रिय यादीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. .30 सप्टेंबर रोजी 'लेबर अड्डा' येथे एक जनजागृती शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे. कामगारांना आवाहन करण्यात आले आहे की, ते मोठ्या संख्येने आपल्या जवळच्या केंद्रावर जाऊन नूतनीकरण करून घ्यावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.