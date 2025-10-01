देश

Uttar Pradesh : दिवाळी आधीच उत्तर प्रदेश सरकारचे कामगारांना गिफ्ट, महागाई भत्त्यात केली वाढ

विटभट्टी उद्योग नियोजनामध्ये कार्यरत मजुरांच्या वेतन दरांनाही निश्चित करण्यात आले आहे
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

UP Govt Hikes DA Before Diwali :  

दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने राज्यातील लाखो कामगारांना एक मोठे गिफ्ट दिले आहे. सरकारने किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत येणाऱ्या ७४ अनुसूचित नियोजनांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी परिवर्तनीय महागाई भत्त्याचे नवीन दर जाहीर केले आहेत.

Uttar Pradesh

