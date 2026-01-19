देश

Social Humiliation : दलित तरुणासोबत अमानुष कृत्य ! मिशा कापल्या, मुंडण करुन चेहऱ्याला फासला चिखल; व्हिडिओ बनवला अन्...

Viral Crime Video : आरोपींनी पीडिताचे जबरदस्तीने मुंडण केले, मिशा कापल्या आणि चेहऱ्यावर चिखल फासला.या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ बनवून तो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. पोलिसांनी दोघा आरोपींना ताब्यात घेतले असून उर्वरितांचा शोध सुरू आहे.
Police investigation underway after a Dalit youth was allegedly assaulted, humiliated, and filmed in a caste-based violence incident in Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेशात एका दलित तरुणासोबत अमानुष कृत्य केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. चंद्रसेन, त्याचा मुलगा पप्पू आणि गेला गावातील गोधनलाल यांनी दलित तरुणाचे मुंडण केले, नंतर त्याच्या मिशा कात्रीने कापल्या, असा आरोप आहे. शिवाय, त्यांनी त्याच्या चेहऱ्यावर चिखल लावला.त्याला मारहाणही करण्यात आली एवढेच नाहील तर आरोपींनी व्हिडिओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला.

