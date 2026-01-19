Social Humiliation : दलित तरुणासोबत अमानुष कृत्य ! मिशा कापल्या, मुंडण करुन चेहऱ्याला फासला चिखल; व्हिडिओ बनवला अन्...

उत्तर प्रदेशात एका दलित तरुणासोबत अमानुष कृत्य केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. चंद्रसेन, त्याचा मुलगा पप्पू आणि गेला गावातील गोधनलाल यांनी दलित तरुणाचे मुंडण केले, नंतर त्याच्या मिशा कात्रीने कापल्या, असा आरोप आहे. शिवाय, त्यांनी त्याच्या चेहऱ्यावर चिखल लावला.त्याला मारहाणही करण्यात आली एवढेच नाहील तर आरोपींनी व्हिडिओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. .पीडिताच्या तक्रारीवरून, नवाबगंज पोलिसांनी तीन नामांकित आणि चार ते पाच अनोळखी आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. इतर दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बहेरी तहसील परिसरातील गरसौली गावातील रहिवासी पप्पू दिवाकर यांनी नवाबगंज पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. अहवालात, त्याने सांगितले की तो गेल्या तीन महिन्यांपासून नवाबगंज पोलीस स्टेशन हद्दीतील गेलटांडा गावात चंद्रसेनसोबत राहत होता..Crime: दोन तरुणांसोबत पत्नीचा रोमांस सुरू होता; पती अचानक आला, दृश्य पाहून संतापाचा पारा चढला अन्..., भलताच प्रकार घडला.दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये पप्पू दिवाकरने आरोप केला आहे की चंद्रसेनने ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडून साडेचार लाख रुपये उसने घेतले होते. महिनाभरापूर्वी त्याने त्याचे पैसे परत मागितले तेव्हा चंद्रसेन, त्याचा मुलगा पप्पू आणि गोधनलाल यांनी त्यांच्या साथीदारांसह त्याला मारहाण केली, शिवीगाळ केली आणि जातीवाचक शिवीगाळ केली. त्यानंतर, संपूर्ण गावासमोर त्यांनी त्याचा अपमान केलाच नाही तर त्याच्या मिशा कापल्या आणि मुंडणही केले. पण ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत पीडिताच्या चेहऱ्यावर चिखलही फासला..घटनेनंतर, पीडित तरुणाने शनिवारी नवाबगंज पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली, ज्याच्या आधारे पोलिसांनी तक्रार दाखल केली आहे. अहवालात चंद्रसेन, त्याचा मुलगा पप्पू आणि गोधनलाल यांच्यासह चार-पाच अनोळखी व्यक्तींना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपींपैकी दोघांना ताब्यात घेतले आहे आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.