Deogarh Dashavatara Temple: गुप्तकालीन वास्तुकलेचा अनमोल ठेवा; देवगडच्या दशावतार मंदिराला मिळणार आधुनिक रूप, नक्की भेट द्या

बुंदेलखंडमधील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने ललितपूर जिल्ह्यातील देवगड येथील ऐतिहासिक दशावतार मंदिराच्या विकासासाठी २.८० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी १.७५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे..या प्रकल्पामुळे देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच बुंदेलखंडच्या पर्यटनाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.उत्तर प्रदेशचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, गुप्तकालीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेले हे मंदिर उत्तर भारतातील सर्वात प्राचीन विष्णू मंदिरांपैकी एक मानले जाते. झाशीजवळ असल्यामुळे हे मंदिर बुंदेलखंड पर्यटनासाठी महत्त्वाचे आकर्षण ठरत आहे. २०२५ मध्ये ललितपूर जिल्ह्याला ६०.७४ लाख पर्यटकांनी भेट दिली..मंदिर परिसरात कोणती कामे होणार?या प्रकल्पाची अंमलबजावणी उत्तर प्रदेश आवास आणि विकास परिषद करणार आहे.यामध्ये मंदिर परिसरात भव्य प्रवेशद्वार उभारले जाईल. पर्यटकांसाठी आधुनिक विश्रांती सुविधा, सुसज्ज इमारती, आरसीसी बांधकाम, स्टील संरचना, आकर्षक फरशी आणि परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा अनुभव अधिक सुखद होईल..Slimnabad Tunnel: पर्वताखाली १२ किमीचा बोगदा, वरून नदीचा प्रवाह! विजेशिवाय वाहणार नर्मदेचे पाणी, अशा पद्धतीने पूर्ण झाला स्लीमादाबाद बोगदा.१,५०० वर्षांचा इतिहासभारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या संरक्षणाखाली असलेले हे मंदिर सुमारे १,५०० वर्षे जुने आहे.हे मंदिर पंचायतन स्थापत्यशैलीत बांधलेले असून, त्याच्या बांधकामासाठी मोठ्या दगडांचा वापर करण्यात आला आहे. मंदिराच्या गर्भगृहापासून मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत उत्कृष्ट दगडी नक्षीकाम पाहायला मिळते..मंदिराच्या भिंतींवर भगवान विष्णूंचे दशावतार, गंगा आणि यमुना यांच्या मूर्ती तसेच वैष्णव परंपरेतील अनेक प्रसंग कोरलेले आहेत.येथील भगवान विष्णूंची नर-नारायण तपस्येतील प्रतिमा आणि शेषशायी विष्णूंची मूर्ती हे भाविक आणि पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. याशिवाय भगवान शिव, पार्वती, इंद्र, कार्तिकेय, गणेश आणि ब्रह्मदेव यांच्या प्राचीन शिल्पांचाही येथे समावेश आहे.या विकास प्रकल्पामुळे ऐतिहासिक वारसा जपत पर्यटकांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे देवगडमधील दशावतार मंदिराची ओळख राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर आणखी ठळक होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.