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Deogarh Dashavatara Temple: गुप्तकालीन वास्तुकलेचा अनमोल ठेवा; देवगडच्या दशावतार मंदिराला मिळणार आधुनिक रूप, नक्की भेट द्या

Deogarh Dashavatara Temple to Get a Major Upgrade: उत्तर प्रदेशातील देवगड येथील 1,500 वर्षे जुन्या दशावतार मंदिराच्या विकासासाठी 2.80 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे.
Deogarh Dashavatara Temple

Deogarh Dashavatara Temple

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बुंदेलखंडमधील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने ललितपूर जिल्ह्यातील देवगड येथील ऐतिहासिक दशावतार मंदिराच्या विकासासाठी २.८० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी १.७५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.

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