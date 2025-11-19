Yogi Adityanath : पोलिसांसाठी 'गेम चेंजर' तर गुन्हेगारांसाठी धोक्याची घंटा; योगींनी साकारली 'हायटेक फॉरेंसिक लॅब'

Gorakhpur : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे की, २०१७ नंतरचा नवीन उत्तर प्रदेश (UP) कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगारी स्वीकारणार नाही. जर कोणी येथे गुन्हा करण्याचे धाडस केले, तर त्याला त्याची किंमत मोजावीच लागेल. पीडित त्रस्त राहायचा आणि गुन्हेगार मजा करायचे, तो काळ आता संपला आहे! मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपुर येथील क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाळेच्या (RFSL) इमारतीचे लोकार्पण केले. 'बी' क्लासमधून 'ए' क्लासमध्ये रूपांतरित झालेल्या या सहा मजली, हायटेक इमारतीच्या बांधकामावर ₹७२.७८ कोटी खर्च आला आहे..गुन्हेगारांना 'झिरो टॉलरन्स'सीएम योगी यांनी जनतेला संबोधित करताना सांगितले की, आता प्रदेश सरकारने 'झिरो टॉलरन्स' (Zero Tolerance) धोरणांतर्गत पुरावे गोळा करणे आणि फॉरेंसिक सायन्स लॅबच्या माध्यमातून त्याचे प्रमाणीकरण करण्याची अशी व्यवस्था सुनिश्चित केली आहे की, कोणताही गुन्हेगार वाचू शकणार नाही. "सटीक, त्वरित आणि पारदर्शक तपासामुळे पीडितांना आता सहज आणि वेळेवर न्याय मिळेल. पूर्वी चांगल्या लॅबच्या अभावी गुन्हेगार सुटून जायचे, पण आता तो काळ गेला.".Crime: असा पुरूष हवाय जो मला आई बनवेल...! पुण्यात 'प्रेग्नेंट जॉब घोटाळा' उघडकीस, लाखोंची फसवणूक, वाचा नेमकं प्रकरण....लॅबची संख्या ४ वरून १२ झाली२०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात केवळ चारच फॉरेंसिक सायन्स लॅब होत्या. आता सरकारने प्रत्येक कमिशनरीमध्ये (विभागीय मुख्यालय) किमान एक लॅब असावी, हे निश्चित केले आहे. आठ वर्षांत त्यांची संख्या वाढून १२ झाली असून, आणखी सहा लॅबचे बांधकाम सुरू आहे. या लॅब्समध्ये होणारी फॉरेंसिक तपासणी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळवण्याचा मुख्य आधार बनेल. यासोबतच, साक्ष्य संकलनासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात दोन-दोन मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळे काही तासांतच पुरावे गोळा केले जातात..नवीन कायदे आणि रोजगाराची संधीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लागू झालेल्या तीन नवीन कायद्यांनंतर (ज्यात ७ वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेंसिक तपासणी अनिवार्य केली आहे), लॅब्सची उपयोगिता वाढली आहे. लॅब्समुळे तरुणांसाठी रोजगाराचे नवे मार्ग खुले होतील. यासाठी लखनऊमध्ये 'यूपी स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक सायन्स' ची स्थापना करण्यात आली आहे, जिथे विशेष सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आणि डिग्री कोर्स सुरू केले आहेत. गोरखपुर येथील या लॅबमध्ये बैलेस्टिक, नार्कोटिक्स, सायबर फॉरेंसिक, डीएनए प्रोफाइलिंग आणि डॉक्युमेंट विश्लेषण यासारख्या सर्व आधुनिक तपासण्या शक्य असतील..Law Reforms: राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! आता 'या' गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास होणार नाही, रद्द केलेले १३ नियम कोणते?.पोलीस दलात मोठे बदलसीएम योगींनी कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी पोलीस दलात केलेल्या बदलांचाही उल्लेख केला. भरती आणि क्षमता: आठ वर्षांत २ लाख १९ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये ६,००० असलेली पोलीस ट्रेनिंगची क्षमता आता दहा पटीने वाढली आहे. ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कमिशनरेट प्रणाली आता ७ जिल्ह्यांमध्ये लागू झाली आहे. १७ नगर निगम आणि नोएडा/ग्रेटर नोएडाला 'सेफ सिटी' बनवले आहे, जिथे १३ लाखाहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. या कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हेगार काही तासांत पकडला जाईल आणि "तो लंगडताना दिसेल," असे सीएम म्हणाले..महिला श्रमशक्तीत वाढसुरक्षेच्या वाढलेल्या वातावरणामुळे महिला श्रमशक्तीच्या (Female Labour Force) सहभागात मोठी वाढ झाली आहे. २०१७ पूर्वी १३% च्या खाली असलेले हे प्रमाण आज ३५% हून अधिक झाले आहे. महिला आता कामासाठी घराबाहेर सुरक्षितपणे जात आहेत.https://x.com/myogiadityanath/status/1990691702424957305.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.