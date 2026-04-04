धक्कादायक! जत्रेतील आकाशपाळणा कोसळून मोठी दुर्घटना, ४० जण जखमी, Video Viral

देशभरात विविध जत्रा आयोजित केल्या जातात. प्रत्येक जत्रेमधील आकाशपाळणा विशेष आकर्षण असते. जत्रेत वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आकाश पाळणे दिसून येतात. सध्या भलेमोठे उंचच-उंच आकाश पाळणे उपलब्ध आहेत. मात्र या पाळण्यामध्ये बसणे जीवावर बेतू शकते. अशीच एक घटना उत्तरप्रदेश येथे घडली आहे. एका जत्रेत आकाशपाळणा कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. .उत्तर प्रदेश येथे कुशीनगर येथे ही धक्कादायक घटना घडली आहे. उत्तर प्रदेशात चैत बरनीतील जत्रेतील आकाश पाळणा कोसळून मोठी घटना घडली. आकाश पाळणा सुरु असतानाच तो कोसळल्याने जत्रेचा आनंद लुटण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांवर काळाने घाला घटना. पाळणा अचानक तुटल्याने या घटनेत ४० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सध्या या जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. परंतु या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..दरम्यान, उत्तर प्रदेश येथे घडलेल्या या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये सायंकाळच्या सुमारास नागरिक तसेच पर्यटक जत्रेचा आनंद घेत असताना अचानक आकाश पाळणा कोसळल्याचे दिसत आहे. तसेच पाळणा सुरु असताना अचानक कोसळल्याने पाळण्यात बसलेले नागरिक तसेच खाली परिसरात उभे असलेले अनेक जण गंभीररीत्या जखमी झाले. तसेच या घटनेनंतर जत्रेच एकच गोंधळ उडाला असून सर्वजण सैरावैरा पळत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..हरियाणातही आकाशपाळणा कोसळून मोठी दुर्घटनामहिनाभरापूर्वी हरियाणाच्या फरीदाबादमध्येही अशीच घटना घडली होती. हरियाणात सूरजकुंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जत्रेमध्ये पाळणा कोसळला. या दुर्घटनेत एका पोलिस अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला असून १३ जण गंभीर जखमी झाले होते.