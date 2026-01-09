Ayodhya Non-veg Ban: मोठी बातमी! अयोध्येत मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी; उल्लंघन केल्यास..., का निर्णय घेतला?

उत्तर प्रदेशातील पवित्र अयोध्या शहराचे पावित्र्य राखण्यासाठी प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अयोध्येत आता मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी केवळ हॉटेल्स, भोजनालये आणि दुकानांपुरती मर्यादित राहणार नाही तर ऑनलाइन अन्न वितरण कंपन्यांनाही लागू होईल. अयोध्या धाममध्ये मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी ८ जानेवारीपासून लागू झाली. .आता ऑनलाइन मांसाहारी पदार्थांची विक्री देखील बंदी असेल. परिक्रमा मार्गावर मांसाहारी पदार्थ उपलब्ध राहणार नाहीत. हा नियम हॉटेल्स, ढाबे आणि होमस्टे यांनाही लागू होईल. सहाय्यक अन्न आयुक्तांनी सर्व आस्थापनांना आदेश जारी केला आहे. उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावर नियमितपणे लक्ष ठेवले जाईल आणि तक्रारींवर त्वरित कारवाई केली जाईल. अतिथीगृहे आणि इतर ठिकाणी मांसाहारी जेवण दिल्या जात असल्याच्या काही तक्रारी पर्यटकांकडून येत असल्याचे वृत्त आहे. .Stray Dogs Issue: शिक्षकांना भटके कुत्रे पकडण्याचे आदेश; शिक्षण विभागाचे अजब फर्मान, सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह.याशिवाय, ऑनलाइन डिलिव्हरीची प्रकरणे देखील समोर आली होती. भगवान श्री राम यांचे जन्मस्थान असलेल्या अयोध्येचे पावित्र्य राखण्यासाठी ही बंदी लागू करण्यात आली होती. या संदर्भात सहाय्यक अन्न आयुक्त माणिक चंद्र सिंह म्हणाले, "राम मंदिर आणि आसपासच्या परिसरात मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर आधीच बंदी आहे, परंतु काही हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस आणि होमस्टे हे पाळत नव्हते." .Tiger Reserve New Rules : आता वाघाचा फोटो काढणं पडणार महागात! ‘या’ व्याघ्र प्रकल्पाने लागू केले कडक निर्बंध, काय आहेत नवे नियम?.या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने आता राम मंदिर आणि आसपासच्या परिसरात ऑनलाइन मांसाहारी पदार्थांच्या डिलिव्हरीवरही बंदी घातली आहे. सहाय्यक अन्न आयुक्तांनी असेही सांगितले की, सर्व संबंधित आस्थापनांना आणि ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्यांना या आदेशाची माहिती देण्यात आली आहे. प्रशासन या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करेल आणि नियमित देखरेख ठेवली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.