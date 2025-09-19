Uttar Pradesh Government : उत्तर प्रदेश सरकारची ओबीसी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना

लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाच्या विकासासाठी शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे..मागील आठ वर्षांत, मागास वर्ग कल्याण विभागाने शिष्यवृत्ती आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये मोठी प्रगती केली आहे. २०२४-२५ या एकाच वर्षात ३२.२२ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शुल्क भरपाईचा लाभ मिळाला. सरकारने आता २०२७ पर्यंत ७ कोटींहून अधिक ओबीसी विद्यार्थ्यांना ८०,००० कोटी रुपयांची मदत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या उपाययोजनांना ‘विकसित यूपी २०२७’ या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा भाग मानले आहे. या योजनेचा उद्देश शिक्षणाला प्राधान्य देऊन राज्याला ६-ट्रिलियन-डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे आहे..विवाह, कौशल्य विकास आणि वसतिगृहांचे पाठबळ ओबीसी मुलींसाठीची ‘शादी अनुदान योजना’ एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. सरकारने या योजनेत अनुदानाची रक्कम २०,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे २०२७ पर्यंत २४ लाख मुलींना मदत मिळू शकेल.कौशल्य विकासावरही भर दिला जात आहे. एका संगणक प्रशिक्षण योजनेमुळे १,३९,६९८ ओबीसी तरुणांनी सीसी आणि ओ-लेव्हलसारखे अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. २०२७ पर्यंत ११ लाख तरुणांना ३,८५० कोटी रुपये खर्च करून प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे..याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक वसतिगृहे बांधण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत, जेणेकरून ग्रामीण तरुणांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळतील.मागास वर्ग कल्याण आणि दिव्यांग सबलीकरण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप यांनी सांगितले की, ओबीसी समुदायाच्या सहभागाशिवाय विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. या योजनांमुळे ओबीसी तरुणांना संधी मिळण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.