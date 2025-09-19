देश

Uttar Pradesh Government : उत्तर प्रदेश सरकारची ओबीसी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना

उत्तर प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना केली जाहीर.
लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या समुदायाच्या विकासासाठी शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

