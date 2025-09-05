Uttar Pradesh : कर प्रणालीतील सुधारणा ही भारताच्या स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये मैलाचा दगड ठरेल; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

GST Reform a Milestone Towards Swadeshi देशभरात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. गणेशोत्सव तर आहेच पण GST करामध्ये केलेले बदल हे लोकांच्या आनंदाचे कारण ठरले आहेत. याच मुद्द्यावर उत्तर प्रदेश राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे GST करामध्ये क्रांतिकारी सुधारणा सुरू केल्याबद्दल आभार मानले आहेत. .Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेडची स्थापना; आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांसाठी योगी सरकारचा मोठा निर्णय .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जीएसटी सुधारणा या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले. ही सुधारणा भारताच्या कर व्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. तसेच भारताच्या स्वदेशी व आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणारा मैलाचा दगड ठरेल असे गौरोद्वोगारही त्यांनी काढले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही सुधारणा केवळ कररचना सुलभ करणार नाही, तर भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी गतीही देईल आणि देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने पुढे नेईल. स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ आता प्रत्यक्षात येत आहे. ही केवळ करसुधारणा नसून, भारताला उच्च विकास दरासह जागतिक आर्थिक महासत्ता बनविण्याकडे नेणारा निर्णायक टप्पा आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. .Donald Trump: देशात आता 'स्वदेशी जागरण अभियान'; भाजपचा पुढाकार, 'ट्रम्प टॅरिफ'ला देणार उत्तर.या बदलांमुळे सुधारणा स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला नवे बळ मिळेल. तसेच ऑटोमोबाइल, ग्राहक उपकरणे आणि बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढवून लाखो रोजगार निर्मिती करेल, असेही ते म्हणाले.मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "कर प्रणालीतील ही सुधारणा शेतकरी, महिला, युवक, MSME व छोटे व्यापारी यांना बळ देईल. जलद परतावा (refund), सोपी नोंदणी (registration) यांसारख्या तरतुदी लघुउद्योजक व स्टार्टअपसाठी मोठा आधार ठरतील आणि भारतातील 'Ease of Doing Business' अधिक उंचावेल." .Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री आदित्यनाथांचे भाऊ काय करतात? प्रसिद्धीपासून दूर पण देशासाठी अभिमानास्पद काम. ते पुढे म्हणाले की, उलट कर रचना (inverted duty structure) सोडवणे, वर्गीकरणातील वाद संपवणे आणि पारदर्शक कर प्रणाली सुनिश्चित करणे यामुळे व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास वाढेल. केंद्र आणि राज्यांचा एकमताने झालेला हा निर्णय व्यापक आणि स्वीकारार्ह आहे. सरकारच्या यशस्वी कारभाराचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मागील काही वर्षांत घाऊक महागाई दर २% च्या खाली आणण्यात यश मिळाले आहे. नवीन जीएसटी सुधारणा देशात मागणी आणि उपभोग वाढवून अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत, स्थिर आणि सर्वसमावेशक बनवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.