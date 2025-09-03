Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेडची स्थापना; आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांसाठी योगी सरकारचा मोठा निर्णय

Uttar Pradesh :यूपीच्या योगी सरकारने आउटसोर्सिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगमच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना १६ ते २० हजार रुपयांपर्यंत मानधन, पीएफ-ईएसआयचे थेट लाभ, आणि वेळेवर वेतन मिळणार आहे. याशिवाय योगी कॅबिनेटने लखनऊ-कानपूर दरम्यान ई-बस सेवा सुरु करणे, निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२५-३०, आणि शाहजहांपूर येथे स्वामी शुकदेवानंद विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली आहे. .Premium| Election Commission: निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये संवादाची दरी का वाढत आहे?.उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील लाखो आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड" ची स्थापना केली जाणार आहे. ही कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 8 अंतर्गत नॉन-प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून कार्यरत राहील. या निर्णयामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार नाही, तर विविध विभागांतील जुनी अनियमितता आणि दलाल संस्कृतीलाही आळा बसेल. कॅबिनेट बैठकीनंतर वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, राज्यात अनेक वर्षांपासून आउटसोर्स एजन्सींच्या माध्यमातून सेवा घेतल्या जात होत्या. मात्र यामध्ये कर्मचाऱ्यांना ठरवलेले मानधन पूर्ण मिळत नाही. ईपीएफ व ईएसआय सारख्या अनिवार्य सुविधा वेळेवर दिल्या जात नाहीत..यामुळे कर्मचाऱ्यांना असुरक्षित वाटत होते आणि त्यांचे भविष्य अंधारात होते. अशा तक्रारी होत्या. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याची गंभीर दखल घेऊन निष्पक्ष, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मंत्री सुरेश खन्ना यांनी दिली. नवीन व्यवस्थेतील वैशिष्ट्येआता विभाग थेट एजन्सी निवडणार नाहीत, निगम जेम पोर्टलवरून पारदर्शी पद्धतीने एजन्सीची निवड करेल. आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना दरमहा 16,000 ते 20,000 हजार मानधन दिले जाईल. 1 ते 5 तारखेच्या दरम्यान थेट कर्मचाऱ्याच्या खात्यात वेतन जमा केले जाईल. ईपीएफ आणि ईएसआयचे योगदान थेट खात्यात पाठवले जातील. .Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश बनणार धार्मिक पर्यटनाचे केंद्र.कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या संधीही दिल्या जातील जेणेकरून त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. सेवा दरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी 15 हजार ची मदत दिली जाईल. हे सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे लाखो युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सरकारचा विश्वास आहे की हा निर्णय रोजगार व चांगल्या प्रशासनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आता आउटसोर्सिंग सेवांमध्ये कोणत्याही प्रकारची फसवणूक, कपात किंवा विलंब होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.